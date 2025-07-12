وزير الطوارئ السوري يتحدث عن “يوم مفصلي” في مسار مكافحة حرائق اللاذقية

قال وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري، رائد الصالح، إن يوم أمس الجمعة كان “يوما مفصليا” في مسار مكافحة حرائق الغابات المندلعة في ريف اللاذقية منذ 10 أيام، مؤكدا أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على نحو 90% من البؤر المشتعلة.

وأشار الصالح، في تصريحات للجزيرة مباشر، إلى صعوبات ميدانية كبيرة تواجهها فرق الإطفاء، أبرزها انفجار الألغام المنتشرة في الغابات نتيجة مخلفات الحرب، إضافة إلى وعورة التضاريس وشدة الرياح التي تؤدي إلى تجدد اشتعال النيران وانتقالها لمسافات واسعة.

وأضاف أن حجم الخسائر تجاوز 15 ألف هكتار من الغابات، لكنه أكد عدم تسجيل أي خسائر بشرية حتى الآن.

“شكر للجهود القطرية”

وفي السياق ذاته، وجّه الوزير الشكر لدولة قطر على إرسالها دعمًا عاجلًا لعمليات الإطفاء، تمثل في 5 طائرات تقل حوّامات إطفاء خاصة، وسيارات إطفاء، و138 عنصرًا من فرق البحث والإنقاذ القطرية التابعة لقوة الأمن الداخلي “لخويا”.

وأوضح في منشور عبر منصة إكس، أن أولى الفرق القطرية وصلت صباح اليوم السبت إلى مطار حلب الدولي وهي في طريقها إلى مواقع الحرائق في ريف اللاذقية.

وأكد الصالح أن هذه المبادرة القطرية تعكس “عمق الروابط الأخوية بين الشعبين السوري والقطري”، واصفا الدعم بأنه “مشاركة إنسانية نبيلة” تُضاف إلى جهود الإطفاء الدولية القائمة.

صعوبات كبيرة

وتواجه فرق الإطفاء السورية، صعوبات كبيرة أثناء عمليات السيطرة على حرائق غابات اللاذقية المندلعة منذ 10 أيام بسبب شدة الرياح، التي أدت لتجدد اشتعال النيران وانتقال شررها لمسافات واسعة، إضافة إلى وجود مخلفات الحرب، وتضاريس المنطقة شديدة الوعورة، وفق وكالة الأنباء السورية.

ويشارك في إطفاء هذه الحرائق فرق إطفاء تركية وأردنية ولبنانية.

ووفق السلطات السورية اندلعت الحرائق جراء ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، فيما أفادت وزارة الداخلية أنها تحقق في دور محتمل لفلول النظام السابق.