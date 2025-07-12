61 شهيدا و231 مصابا خلال 24 ساعة في غزة (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الجمعة، أن عدد الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 61 شهيدا، إضافة إلى 231 إصابة جديدة، جراء تواصل العدوان الإسرائيلي على مختلف مناطق القطاع.

وأوضحت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرق، مع صعوبة وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم نتيجة القصف المتواصل، واستهداف فرق الإنقاذ في أكثر من موقع.

وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى 57823 شهيدا و137887 مصابا.

كما أوضح التقرير أن حصيلة الشهداء والمصابين، منذ 18 مارس/آذار 2025 حتى الجمعة، بلغت 7261 شهيدا و25846 مصابا، مما يعكس شدة التصعيد خلال الأشهر الأخيرة.

وأشار التقرير إلى استمرار استهداف المدنيين أثناء محاولاتهم الحصول على المساعدات الإنسانية، حيث استشهد 6 أشخاص وأصيب أكثر من 20 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات، مما يرفع إجمالي شهداء انتظار المساعدات إلى 788 شهيدا وأكثر من 5199 مصابا ممن وصلوا إلى المستشفيات.