القسام تعيد نشر رسالة صوتية لمحمد الضيف في الذكرى الأولى لاستشهاده

أعادت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) نشر رسالة صوتية لقائدها العام الراحل محمد الضيف، في الذكرى الأولى لاستشهاده.

الرسالة سبق أن وجّهها الضيف إلى أبناء الشعب الفلسطيني، مجدّدًا فيها “البيعة لدماء الشهداء والوعد بمواصلة طريق المقاومة حتى النصر أو الشهادة”.

وجاء في الرسالة التي حملت طابعًا تعبويًّا وروحيًّا عميقًا “يا أهلنا، يا شعبنا، يا تاج رؤوسنا، ويا رأس مالنا، أنتم منّا ونحن منكم، عزّكم عزّنا، ومجدكم مجدنا. طوبى لكم شرف السبق في كل مواطن الجهاد، فأنتم السابقون السابقون. قدّمتم للمقاومة فلذات الأكباد، يا أهل النصر ويا صنّاع التاريخ، طاب جهادكم وأثمر غرسكم بعون الله”.

وختم الضيف رسالته بتأكيد الثبات على درب المقاومة “سلام عليكم يا أهل الشهداء والجرحى والمصابين والأسرى والمبعدين، وعهدًا أن نواصل طريق الشهداء حتى نلقى الله مقبلين غير مدبرين”.

وفي الأسبوع الأخير من يناير/كانون الثاني الماضي، أكدت القسام استشهاد قائدها العام محمد الضيف، وذلك بعد أشهر من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي قتله. ولم توضح القسام ظروف استشهاد الضيف حتى الآن، واكتفت بالإشارة إلى أنه ارتقى في ساحات القتال بقطاع غزة ضد إسرائيل “مقبلا غير مدبر”.