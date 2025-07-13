السودان.. “القوة المشتركة” تعلن السيطرة على أم صميمة غرب مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان (فيديو)

أعلنت القوة المشتركة للحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش السوداني استعادة السيطرة على منطقة أم صميمة، غرب مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان غربي السودان، ومقتل 232 من قوات الدعم السريع.

وقال المتحدث باسم القوة المشتركة أحمد حسين مصطفى في بيان اليوم الأحد إن القوة استولت على 22 مركبة قتالية بكامل عتادها، وتمكنت من تدمير وحرق أكثر من 18 مركبة عسكرية أخرى تابعة لقوات الدعم السريع.

وأوضح البيان أن معركة منطقة أم صميمة استمرت لساعات من القتال العنيف انتهت بالسيطرة على المنطقة وإجبار قوات الدعم السريع على الفرار وملاحقتها حتى تخوم مدينة الخوي بولاية غرب كردفان.

حاكم دارفور يعلن استعادة أم صميمة

ومن جانبه أعلن حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، أن الجيش السوداني وقوات الحركات المسلحة المتحالفة معه استعادت السيطرة على منطقة أم صميمة.

وقال مناوي في منشور على صفحته بموقع فيسبوك “نبارك لشعبنا العظيم بعودة محلية أم صميمة إلى حضن الوطن”.

وكان الجيش السوداني أعلن في 7 يوليو/تموز الجاري عن استعادة السيطرة الكاملة على منطقتي الرياش وكازقيل الواقعتين جنوب مدينة الأبيّض، عاصمة ولاية شمال كردفان، وذلك بعد معارك عنيفة مع قوات الدعم السريع.

وخلفت الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ إبريل/نيسان 2023، أكثر من 20 ألف قتيل، وفق تقديرات الأمم المتحدة، إضافة إلى نزوح أكثر من 15 مليون شخص داخل البلاد وخارجها.