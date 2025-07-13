بعد 11 يوما من اندلاعها.. السيطرة على حرائق اللاذقية باستثناء هذه المناطق

بعد 11 يوما من العمل المستمر والجهود المتفانية أعلن الدفاع المدني السوري، اليوم الأحد، السيطرة على معظم حرائق الغابات التي اندلعت في ريف اللاذقية غرب البلاد، مع مواصلته العمل على تبريد بعض البؤر التي لا تزال منتشرة في الجبال خشية تمدّد الحرائق مجددا.

تبريد ومراقبة

وأكد الدفاع المدني في منشور على منصة “إكس” مواصلة عمليات التبريد الشامل لجميع المواقع التي شهدت اندلاع النيران فيها بالإضافة لعمليات الرصد والمراقبة للمواقع في حال تجدد الحرائق.

وأضاف أن عمليات التبريد لمواقع الحرائق التي تمت السيطرة عليها في برج زاهية بمنطقة جبل التركمان في ريف اللاذقية، بمشاركة فرق الدفاع المدني العراقي بهدف الحد من فرص اشتعال الحرائق في تلك البؤر بفعل اشتداد سرعة الرياح.

مع وقف امتداد الحرائق والسيطرة على بؤر النيران على كافة المحاور يوم أمس السبت 12 تموز، بعد عمل جبار من فرق الإطفاء في الدفاع المدني وأفواج الإطفاء والفرق التركية والعربية المساندة في إخماد حرائق الغابات في اللاذقية، تواصل الفرق بالمكان عمليات التبريد الشامل لجميع المواقع التي… pic.twitter.com/miuiHWeenu — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) July 13, 2025

اشتعال بؤرة حريق

وقالت المنظمة إن بؤرة حريق اشتعلت، اليوم الأحد، على طريق البدروسية – كسب في ريف اللاذقية، وأكدت أن فرق الإطفاء تعمل على السيطرة عليها مع محاولات لمنع توسعها بمشاركة الطائرات المروحية والشراعية لمكافحة تمدد الحريق إلى مناطق أوسع.

اشتعال بؤرة حريق في المنطقة الحراجية على طريق البدروسية – كسب في ريف #اللاذقية، اليوم الأحد 13 تموز، اليوم الحادي عشر على التوالي على اشتعال الحرائق، وفرق الإطفاء تعمل على السيطرة عليها ومحاولات لمنع توسعها بمشاركة الطائرات المروحية والشراعية لمكافحة تمدد الحريق إلى مناطق أوسع.… pic.twitter.com/Fy4dxWtYvP — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) July 13, 2025

السيطرة على الحرائق

ومساء أمس السبت، أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث في سوريا رائد الصالح، أن فرق الدفاع المدني والإطفاء استطاعت وقف امتداد النار على كل المحاور في ريف اللاذقية الشمالي، كخطوة باتجاه السيطرة على الحرائق.

وقال الصالح في تغريدة عبر منصة إكس “بعد جهود كبيرة ومستمرة من فرق الإطفاء في الدفاع المدني وأفواج الإطفاء والفرق التركية والعربية المساندة في إخماد حرائق الغابات في اللاذقية”.

بعد جهود كبيرة ومستمرة من فرق الإطفاء في الدفاع المدني وأفواج الإطفاء والفرق التركية والعربية المساندة في إخماد حرائق الغابات في اللاذقية وصلت الأعمال مساء اليوم السبت 12 تموز لمرحلة مبشرة، إذ تمكنت الفرق من وقف امتداد النار على كافة المحاور وهي الخطوة الأهم باتجاه السيطرة على… pic.twitter.com/g6BL4LDPzH — Raed Al Saleh ( رائد الصالح ) (@RaedAlSaleh3) July 12, 2025

وتزامنا مع موجة حرّ تضرب المنطقة منذ مطلع يوليو/تموز 2025، اندلعت حرائق ضخمة في مناطق حرجية في اللاذقية في غرب سوريا، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في سوريا إنها أتت على نحو 100 كيلومتر مربع من الغابات والأراضي الزراعية.

وعقّدت الرياح ووجود الألغام ومخلفات الحرب ووعورة التضاريس فضلا عن ضعف الإمكانات، من عملية إخماد الحرائق التي تواصلت مدى عشرة أيام متتالية.

وانضمت فرق لمكافحة الحرائق، من الأردن وتركيا والعراق ولبنان في جهود السيطرة على الحريق مع وصول فرق إنقاذ وإطفاء قطرية السبت إلى ريف اللاذقية الشمالي، لمؤازرة الجهود المكثفة لرجال الإطفاء في غرفة العمليات المشتركة للسيطرة على الحرائق وحماية المجتمعات والبيئة.

لأول مرة منذ 60 عاما

وكانت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) قد أفادت في يونيو/حزيران بأن سوريا “لم تشهد ظروفا مناخية بهذا السوء منذ ستين عاما”، محذرة من أن الجفاف غير المسبوق يهدد أكثر من 16 مليون شخص بانعدام الأمن الغذائي.