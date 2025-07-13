الشرطة البريطانية تعلن عن “حادث خطير” في مطار لندن ساوثيند (فيديو)

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الأحد، عن تحطم طائرة صغيرة في مطار لندن ساوثيند الواقع على الساحل الجنوبي الشرقي لإنجلترا، في حادث وصفته بأنه “خطير”، وقد شوهدت كرة نارية تتصاعد في سماء المنطقة عقب الحادث الذي وقع قبيل الساعة الرابعة مساءً بالتوقيت المحلي.

وقالت شرطة مقاطعة إسيكس، في بيان رسمي، إنها “تلقّت بلاغًا يفيد بوقوع تصادم يشمل طائرة يبلغ طولها 12 مترًا”، مؤكدة أنها تعمل بالتنسيق مع جميع أجهزة الطوارئ في موقع الحادث، وأن جهود الإنقاذ والتمشيط “ستستمر لساعات عدة”. كما طالبت الشرطة السكان بتجنّب الاقتراب من موقع الحادث في الوقت الحالي.

وذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن الطائرة المنكوبة من طراز “بيتش كرافت كينغ إير بي 200” وكانت متجهة من مطار ساوثيند إلى مدينة ليليستاد في هولندا.

ولم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين كانوا على متنها، ولم تصدر أي تأكيدات رسمية بشأن وجود إصابات أو وفيات حتى لحظة نشر الخبر.

وقالت خدمة إسعاف شرق إنجلترا إنها أرسلت إلى الموقع أربع سيارات إسعاف وعددًا من مركبات الطوارئ الأخرى، استجابةً لنداءات الإغاثة الفورية.

وانتشرت صور ومقاطع على مواقع صحف محلية تُظهر كرة لهب ضخمة تتصاعد من داخل المطار.

وأدى الحادث إلى إلغاء خمس رحلات جوية دولية على الأقل، بينها أربع رحلات تابعة لشركة “إيزي غيت” كانت متجهة إلى باريس، وأليكانتي، وفارو، وبالما دي مايوركا، بحسب الموقع الرسمي للمطار.