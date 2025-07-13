ترامب يحضر نهائي مونديال الأندية في الذكرى الأولى لمحاولة اغتياله
13/7/2025-|آخر تحديث: 06:43 PM (توقيت مكة)
تأكد حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، المباراة النهائية لكأس العالم للأندية لكرة القدم والتي تجمع بين باريس سان جيرمان الفرنسي وتشلسي الإنجليزي.
ويغادر ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب نادي الغولف الخاص بهما في بيدمينستر بنيو جيرسي، إلى إيست روثرفورد، على بعد 64 كيلومترا لمشاهدة المباراة النهائية في ملعب متلايف.
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ويتزامن حضور ترامب المباراة النهائية، اليوم الأحد، مع الذكرى السنوية الأولى لمحاولة الاغتيال التي نجا منها في بتلر بولاية بنسلفانيا، أثناء حملته الرئاسية.
وكان ترامب الذي تربطه علاقة وطيدة برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، أكد مرارا أنه يخطط لحضور العديد من مباريات كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك العام المقبل.
المصدر: الألمانية