تصعيد ميداني في خان يونس.. المقاومة تضرب آليات ومواقع إسرائيلية

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم الأحد، أن مقاتليها العائدين من مناطق القتال في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، نفذوا سلسلة من العمليات الميدانية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، أسفرت عن تدمير آليتين عسكريتين.

وقالت السرايا في بيانات بموقعها على تلغرام إن إحدى العمليات نُفذت في محيط مدرسة المهاجرين جنوب خان يونس، حيث جرى تدمير آلية عسكرية إسرائيلية عبر تفجير عبوة برميلية كانت مزروعة مسبقا في المكان.

وأضافت أن العملية الثانية وقعت في منطقة قيزان النجار جنوب المدينة أيضا، حيث جرى استهداف آلية عسكرية أخرى بعبوة جانبية، ما أدى إلى تدميرها.

في السياق ذاته، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها قصفت عصر أمس السبت موقع قيادة وسيطرة للجيش الإسرائيلي في منطقة قيزان النجار بقذائف الهاون، في إطار عملياتها المتواصلة جنوب القطاع.

وتأتي هذه العمليات في وقت تتكثف الهجمات النوعية لفصائل المقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال المنتشرة في مناطق مختلفة من قطاع غزة، لا سيما في خان يونس وغرب رفح.

وتُسجل المقاومة بشكل شبه يومي تنفيذ هجمات تفجيرية أو قصف بالهاون والصواريخ، تؤدي إلى وقوع خسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي.