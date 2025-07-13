حتى بعد وفاته بست سنوات “الرجل الذي لا يموت أبدا” يشعل نظرية المؤامرة في أمريكا

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت، مؤيديه بالتوقف عن مهاجمة إدارته، وعدم إثارة ملف جيفري إبستين، رجل الأعمال والملياردير السابق.

وتحول الأمر إلى ما يشبه الهاجس لدى مؤيدي نظريات المؤامرة في الولايات المتحدة، فيما يتعلق بإبستين الذي انتحر في محبسه بعد اتهامه باعتداءات جنسية والاتجار بفتيات قاصرات.

ونفت وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي في مذكرة نشرت الأسبوع الماضي، وجود أي دليل على احتفاظ ابستين “بقائمة عملاء”، أو أنه كان يبتز شخصيات نافذة في البلاد.

كما رفضت المذكرة نفسها المزاعم بأن ابستين قُتل داخل محبسه في أحد سجون نيويورك عام 2019.

ورفضت الوزراة ومكتب التحقيقات الإدلاء بأي معلومات أخرى فيما يتعلق بالموضوع.

وقابل بعض المؤثرين اليمينيين الذين دعم الكثير منهم ترامب لسنوات، هذا الأمر باستغراب شديد، كما وجهوا انتقادات لاذعة لوزيرة العدل بام بوندي ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل.

وكتب ترامب السبت في منشور مطول على منصته تروث سوشيال “ماذا يحدث مع أبنائي وفي بعض الحالات أصدقائي؟ جميعهم يهاجمون وزيرة العدل بام بوندي التي تقوم بعمل رائع”.

وأضاف “نحن في فريق واحد، فريق ماغا”، في إشارة إلى حركته “لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى”، مضيفا “لا يعجبني ما يحدث. لدينا إدارة مثالية، باتت حديث العالم، وأشخاص أنانيون يحاولون الإضرار بها، بسبب رجل لا يموت أبدا، جيفري إبستين”.

ويزعم كثيرون من بين أتباع “ماغا” أن شخصيات فاعلة تنتمي إلى “الدولة العميقة” تخفي معلومات عن شركاء لإبستين من طبقة النخبة في المجتمع.

وكتب أليكس جونز، مؤيد ترامب والمروج لنظريات المؤامرة “بعد ذلك، ستقول وزارة العدل، في الواقع، لم يكن جيفري إبستين موجودا في الأساس”، مضيفا “هذا فوق كل شيء مقزز”.

أما المؤثرة اليمينية المتطرفة لورا لومر فطالبت ترامب بإقالة بوندي بسبب هذه القضية ووصفتها بأنها “تسبب الاحراج”.

لكن السبت، دافع ترامب عن بوندي واعتبر أن ما يسمى ب”ملفات ابستين” ما هي إلا خدعة دبرها الحزب الديموقراطي لتحقيق مكاسب سياسية.

وقال “دعونا لا نضيع الوقت والجهد على جيفري ابستين، شخص لا يبالي به أحد”.

ودعا الرئيس الأميركي باتيل وبوندي إلى التركيز بدلا من ذلك على ما أسماه “انتخابات 2020 المزورة والمسروقة” التي خسرها ترامب أمام جو بايدن.

ونفى ترامب الذي ظهر في مقطع فيديو واحد على الأقل مع ابستين خلال حفل يعود إلى عقود مضت، نفى مزاعم عن وجود أي صلة مباشرة معه أو ورود اسمه في ملفات تتعلق بقضيته.

وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السبت قبل ساعات من ظهور منشور ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي “نظريات المؤامرة غير صحيحة، ولم تكن كذلك قط”.

وأفادت وسائل إعلام أميركية أن دان بونجينو، وهو مقدم برامج بودكاست يميني عينه ترامب نائبا لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، هدد بالاستقالة بسبب طريقة تعامل الإدارة مع هذه القضية.

وطرح الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون تساؤلات عن الجهة التي كان يعمل لحسابها رجل الأعمال الأمريكي الراحل جيفري إبستين، وعن الكيفية التي حقق بها ثروته الهائلة.

الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون: لا حرج في قول إن جيفري إبستين كان يعمل لصالح إسرائيل#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/dnXA6UjWd2 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 12, 2025

وقال كارلسون “الحقيقة أن إبستين كان يعمل لصالح وكالة استخبارات ليست أمريكية، ومن حق الأمريكيين أن يعرفوا من هي الجهة التي كان يعمل لصالحها”.

وأضاف “من الواضح أن هذا الرجل كانت له علاقات بحكومة أجنبية، ولا يُسمح لأحد بالقول إن هذه الحكومة الأجنبية هي إسرائيل“.

وكان إبستين قد أدين بتهمة ارتكاب انتهاكات جنسية بحق قاصرات، ووُجهت إليه اتهامات متعددة، منها إدارة شبكة لدعارة القاصرات، وارتبطت بقضيته شخصيات شهيرة في المجتمع الأمريكي، ولقي حتفه في زنزانته عام 2019 قبل محاكمته، في حين قالت الشرطة إنه انتحار، وتحدثت تقارير إعلامية عن قتله للتغطية على الضالعين في جرائمه.