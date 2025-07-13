حزب الله يرد على إعلان الداخلية السورية بشأن “عملية نوعية” في حمص

أعلنت وزارة الداخلية السورية تنفيذ عملية أمنية وصفتها بـ”النوعية والاستباقية” في محافظة حمص، أسفرت عن إلقاء القبض على شخص يُدعى محمود فاضل، وضبطت بحوزته عبوات ناسفة جاهزة للاستخدام، كان يعتزم تنفيذ “عمليات إرهابية” بها في المنطقة.

وأكد بيان الداخلية السورية أن الموقوف كان على ارتباط بخلية تتبع “حزب الله” اللبناني، مشيرة إلى أنه استلم المتفجرات عبر معابر تهريب غير شرعية.

وأوضح البيان أن التحقيقات الأولية توصلت إلى هذه المعلومات، مشيرًا إلى أنه تمّت مصادرة العبوات الناسفة، وإحالة الموقوف إلى القضاء المختص لمتابعة الإجراءات القانونية.

وفي رد سريع أصدرت “العلاقات الإعلامية في حزب الله” بيانًا رسميًا مساء الأحد، نفت فيه “نفيًا قاطعًا” صحة ما ورد في بيان وزارة الداخلية السورية، واصفة المزاعم حول ارتباط الموقوف بالحزب بأنها “عارية تمامًا عن الصحة”.

وجاء في بيان الحزب “حزب الله لا يملك أي تواجد أو نشاط في سوريا، وليس له أي علاقة بأي أحداث أو صراعات داخلها”، مضيفًا أن الحزب “يؤكد حرصه على أمن سوريا واستقرارها وسلامة شعبها”.

وتشهد الحدود السورية اللبنانية اضطرابات متقطعة خلال الأشهر القليلة الماضية، وتصاعد التوتر في مارس/آذار الماضي، بعد اندلاع مواجهات بين الجيش السوري وحزب الله، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.

واتهمت وزارة الدفاع السورية حزب الله بتنفيذ عمليات تسلل وقتل جنود سوريين، إضافة إلى قصف مدفعي وصاروخي طال ريف حمص.

وفي لبنان، أعلن الجيش اللبناني أنه ردّ على مصادر النيران القادمة من الأراضي السورية، بعدما تعرضت قرى وبلدات لبنانية لقصف مدفعي. وعزز الجيش اللبناني من انتشاره على الحدود للحفاظ على الاستقرار.