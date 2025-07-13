“خسارة بالملايين”.. لهيب حرائق اللاذقية يلسع النحالين والمزارعين السوريين (فيديو)

خلَّفت الحرائق المندلعة في ريف اللاذقية بسوريا، المستمرة منذ 11 يوما، دمارا واسعا في المناطق الزراعية، كما تسببت في آثار كارثية على السكان المحليين وسبل عيشهم.

ومن بين المتضررين مربّي النحل علي إسماعيل، الذي تكبد خسائر فادحة بعد أن التهمت النيران نحو 70% من مناحله.

خسائر بالملايين

وقال إسماعيل لوكالة “فيوري” إن أضرارا كبيرة لحقت بممتلكاته، إذ ظهرت صناديق نحل محترقة بالكامل وأكوام من النحل النافق.

وأضاف “الحرائق الضخمة التهمت 48 منحلا بشكل كامل، والبعض الآخر هجّرَته بسبب الحرارة المرتفعة والنيران”.

وتابع النحال متحسرا “هذه الخسارة المادية التي تُقدَّر بعشرات الملايين من الليرات السورية ستؤثر بشكل مدمر على حياتي، إذ إنها مصدر رزقي الوحيد”.

ولم تقتصر الأضرار على النحالين فقط، بل عانى منها المزارعون بشكل كبير، وقال أحد المزارعين المتضررين من هذه الحرائق “لم أكن أتمنى أن أشاهد ما يحدث، فقد احترقت كل الأراضي ولم يتبق شيء عندي”.

وأفاد الدفاع المدني في بيان، أمس السبت، بأن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على بؤر مشتعلة خلال الليل على امتداد طريق قسطل معاف – كسب.

كما أُعلن عن وصول فرق متخصصة من وزارة الداخلية القطرية (لخويا) للمشاركة في عمليات الإخماد والإنقاذ.

وضمن الدعم الدولي، فعّلت بعثة الاتحاد الأوروبي في سوريا خدمة الأقمار الصناعية “كوبرنيكوس”، لتقديم صور حديثة تسهم في تقييم الأضرار وتوجيه عمليات الإطفاء بشكل أكثر دقة، خاصة مع تزايد حركة النزوح الجماعي وحجم الدمار الهائل الذي لحق بالمجتمعات المحلية.

وتُعَد حرائق الغابات في سوريا، لا سيما في المناطق الساحلية مثل اللاذقية وطرطوس، ظاهرة متكررة ازدادت حدتها في السنوات الأخيرة، نتيجة التغيرات المناخية والإهمال، وأحيانا بفعل عوامل بشرية مباشرة.

الأشد في البلاد

وتُعَد ما تشهده محافظة اللاذقية حاليا من بين أشد موجات الحرائق المسجلة في تاريخ البلاد، ليس فقط لحجم الدمار الذي خلفته، بل لتأثيرها العميق في حياة السكان وسبل معيشتهم، مما يضع الحاجة إلى خطط استجابة ووقاية بيئية أكثر فاعلية في صدارة الأولويات الوطنية.

وبينما تواصل فرق الدفاع المدني في ريف اللاذقية جهودها لإطفاء الحرائق المشتعلة منذ 11 يوما، قال وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح، للجزيرة مباشر يوم الجمعة، إن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على نحو 90% من البؤر المشتعلة.

وأوضح الصالح أن حجم الخسائر تجاوز 15 ألف هكتار من الغابات، لكنه أكد عدم تسجيل أي خسائر بشرية حتى الآن.