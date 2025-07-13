داخل حقيبة أمتعة… ينجح في الهروب من أحد السجون الفرنسية

بدأت الداخلية الفرنسية السبت، تحقيقا موسعا في الطريقة الغريبة التي استخدمها أحد السجناء للهروب، في حقيبة خاصة بأحد زملائه.

السجين الهارب يبلغ من العمر 20 عاما وفر من سجن كورباس قرب مدينة ليون في جنوب شرق فرنسا الجمعة، بعدما اختبأ في حقيبة أمتعة خاصة بزميل له أنهى فترة محكوميته وكان يستعد للمغادرة.

وكان السجين الهارب يقضي فترة سجن بعد إدانته بعدة اتهامات متعلقة بالجريمة المنظمة.

وقالت إدارة السجن في بيان لها أن النزيل “استغل الإفراج عن نزيل آخر في نفس المهجع للاختباء داخل أمتعته والخروج”.

وأضافت إدارة السجون أن تحقيقا داخليا يجري حاليا، وأن النيابة العامة في ليون فتحت تحقيقا مفصلا.

يذكر أنه قبل سبعة أشهر شهد مركز اعتقال آخر في مدينة نيس جنوب شرقي فرنسا عملية فرار جماعي مثيرة لتسعة سجناء، وصفها الإعلام المحلي حينها بأنها “مشهد من أفلام الأكشن.

وتمكن السجناء من إحداث ثقب في سقف غرفة الاحتجاز، ما أتاح لهم الوصول إلى سطح المبنى. بعد ذلك، استخدموا أغطية الأسرة لصنع حبال ساعدتهم في الفرار من السجن والنزول إلى الشارع.