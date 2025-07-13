شاب فرنسي يبحر بقاربه الصغير مرافقا للسفينة “حنظلة” في رحلتها لكسر الحصار على غزة (فيديو)

أظهرت لقطات مصورة قاربا صغيرا لشاب فرنسي يبحر منذ شهر ليرافق السفينة “حنظلة” في رحلتها لكسر الحصار على قطاع غزة، ويرفع علم فلسطين.

وقال إيثيا، البحار الفرنسي الشاب، للجزيرة مباشر إنه يخطط لمرافقة السفينة “حنظلة” إلى أبعد نقطة يستطيع الوصول إليها، مؤكدا أنه يعمل بشكل مستقل.

وانطلقت السفينة “حنظلة” التابعة لتحالف أسطول الحرية، ظهر اليوم الأحد، من ميناء سيراكوزا الإيطالي باتجاه غزة في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.

وكان فرانك رومانو، الناشط الحقوقي ومالك السفينة، دعا عبر الجزيرة مباشر، الدول التي ستعبر السفينة من مياهها الإقليمية إلى عدم اعتراض طريقهم أو منعهم من الإبحار.

وكان القارب “مادلين” قام برحلة لكسر الحصار على قطاع غزة خلال يوليو/تموز الماضي، لكنه تعرض لهجوم من القوات الإسرائيلية، وتم اعتقال الناشطين الذين كانوا على متنها وترحيلهم.

“إسرائيل لا تحاصر أهل غزة فقط بل تقتلهم”

ومن جانبها قالت عضو فريق السفينة “حنظلة”، ماريا إلينا، إن رحلتها جائت “من أجل كسر الحصار الإسرائيلي غير القانوني على غزة”، مؤكدة أن “إسرائيل لا تحاصر الناس فقط في غزة بل تقوم بقتلهم وإبادتهم”.

وشددت على مواصلة العمل ضد إسرائيل حتى كسر الحصار عن غزة وتحرير فلسطين. واستنكرت إلينا أن تكون إسرائيل التي تُحاكَم بارتكاب جرائم إبادة جماعية هي التي تقرر متى تدخل المساعدات إلى غزة.

بدوره، أوضح عضو فريق السفينة “حنظلة”، محمد مصطفى، أن السفينة سوف تحمل أطرافا صناعية لأطفال غزة الذين بُترت أطرافهم جراء القصف الإسرائيلي.

وأضاف أن “إسرائيل تحاول قتل أجيال فلسطين، ومن تتركه حيا يكون معاقا”، مضيفا “نحن نحمل الأمل لغزة”.