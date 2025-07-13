شاهد: حريق ضخم يلتهم قاعة احتفالات في قرية سياحية بالساحل الشمالي في مصر

شهدت إحدى القرى السياحية الشهيرة بمدينة الضبعة على الساحل الشمالي بمحافظة مرسى مطروح المصرية، اندلاع حريق هائل داخل قاعة احتفالات مكشوفة، وذلك عقب انتهاء حفل غنائي ساهر، في حادث أثار ذعرًا واسعًا بين الأهالي وزوّار المنطقة، دون أن يسفر عن أي خسائر في الأرواح.

وقالت مصادر أمنية إن النيران اشتعلت فجأة في معدات منصة الحفل داخل قرية “ذا وتر واي” السياحية، مما أدى إلى احتراق المسرح الخشبي كله، وتدمير أجهزة الصوت والإضاءة والمقاعد والطاولات، وسط محاولات عاجلة من قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق ومنع امتداده.

وأظهرت مقاطع مصوّرة تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظات اندلاع النيران وتصاعد ألسنة اللهب وسحب الدخان الكثيف، ووثّقت المقاطع تدخل رجال الإطفاء بثلاث وحدات من الحماية المدنية بمدينة الضبعة، بمشاركة شركة مياه مطروح، التي أعلنت إرسال دعم ميداني لاحتواء الحريق.

وأفاد الفحص المبدئي للأجهزة المختصة أن السبب المرجّح لاندلاع الحريق هو تماس كهربائي في أحد كابلات أجهزة الإضاءة، ولم يُسجل وقوع إصابات بين المشاركين أو العاملين في الحفل.

وتجري حاليًّا تحقيقات من قبل الجهات الأمنية والنيابة العامة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة، في انتظار تقرير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب الحريق بدقة والمسؤوليات القانونية.