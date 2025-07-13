قبل ساعات من النهائي إنفانتينو يعتبر كأس العالم للأندية الأنجح في العالم

اعتبر جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، (فيفا) السبت أن بطولة كأس العالم للأندية التي تجري حاليا في الولايات المتحدة، الأنجح في العالم.

إشادة إنفانتينو، تأتي قبل ساعات من المباراة النهائية للبطولة، التي كانت عرضة لانتقادات واسعة النطاق.

وقال إنفانتينو، “لقد بدأ العصر الذهبي لكرة القدم العالمية للأندية، يمكننا القول بكل تأكيد إن بطولة كأس العالم للأندية حققت نجاحا باهرا”.

وتابع “بالطبع، هناك العديد من الإيجابيات، وبعض السلبيات، ونحن نحترم آراء الجميع، لقد كان الأمر ناجحا، استقبلنا أكثر من مليونين ونصف مليون مشجع في الملاعب، أي ما يعادل حوالي 40 ألف مشجع في المباراة الواحدة”.

وواصل إنفانتينو”سمعنا أن الأمر لن ينجح ماليا، ولكن يمكنني القول إننا حققنا إيرادات فاقت ملياري دولار من هذه البطولة، حيث بلغ متوسط إيراداتنا 33 مليون دولار لكل مباراة”.

وكان يورغن كلوب، المدير الفني السابق لليفربول، قد وصف قبل أسبوعين التعديلات التي أدخلت على البطولة الحالية بأنها “أسوأ فكرة تم تنفيذها على الإطلاق في كرة القدم”.

وتوسعت البطولة الحالية في مشاركة الأندية وصلت إلى 32 فريقا، كما تم نقلها إلى فصل الصيف.

وشهدت مباريات عدة حضورا جماهيريا ضعيفا، حيث كان هناك أكثر من مليون مقعد فارغ خلال البطولة، في حين انتقد لاعبون مثل جود بيلينغهام، وريس جيمس، وإينزو فرنانديز، الظروف الجوية وانخفاض جودة الملاعب في الولايات المتحدة.

ووصلت درجة الحرارة في ولاية نيوجيرسي، التي تستضيف الأحد، المباراة النهائية إلى 38 درجة مئوية خلال الأيام الماضية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال اتحاد اللاعبين المحترفين (فيفبرو) إنه يعتقد أن مباراة تشيلسي ضد الترجي التونسي في فيلادلفيا، كانت من بين مباريات عدة في البطولة، كان ينبغي تأجيلها بسبب الحرارة.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم للمنتخبات في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، خلال نفس الفترة من العام المقبل.