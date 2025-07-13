قتلى وجرحى في اشتباكات شرق السويداء.. ومحافظ المدينة يحذر (فيديو)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر اليوم الأحد بمقتل 10 أفراد وإصابة 50 آخرين على الأقل جراء اشتباكات بين عشائر البدو ومسلحين شرق السويداء جنوب سوريا على خلفية اتهامات بالسرقة.

وأوضح المراسل أن حصيلة القتلى والجرحى ليست نهائية، إذ لا تتضمن أعداد القتلى والجرحى في صفوف عشائر البدو التي ربما وقعت خلال الاشتباكات، مشيرا إلى أن الطرفين تبادلا عمليات الخطف والسرقة التي تسببت في وقوع الاشتباكات.

وأضاف أن الاشتباكات وقعت في البداية بأسلحة خفيفة ثم تطورت لتشمل اشتباكات بالرشاشات والأسلحة المتوسطة.

محافظ السويداء يدعو لضبط النفس

من جانبه قال محافظ السويداء مصطفى البكور في بيان اليوم الأحد إن “الدولة لن تتهاون في حماية المواطنيين واستعادة الحقوق، محذرا من “محاولات إيقاع الفتنة”.

ودعا البكور الجميع “إلى ضبط النفس في ظل الأحداث المؤسفة والاشتباكات المسلحة على طريق دمشق السويداء”.

وقال البكور إنه “في ظل الاعتداءات على طريق دمشق-السويداء وسلب سيارات عدد من المارة ندعو الجميع إلى ضبط النفس”.

انتشار قوات الأمن الداخلي في درعا

وفي السياق ذاته باشرت قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا انتشارها على الحدود الإدارية مع محافظة السويداء، وذلك بهدف احتواء الخلافات العشائرية التي شهدتها المدينة.

وقال قائد الأمن الداخلي في درعا العميد شاهر جبر لوكالة الأنباء السورية (سانا) أن هذا الانتشار “يأتي بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويهدف إلى منع أي امتداد للتوترات إلى محافظة درعا، وضبط المنطقة من أي تجاوزات أو مظاهر خلل أمني”.

وشدد جبر على أن “قوى الأمن الداخلي ستتعامل بحزم مع أي محاولة لزعزعة الأمن أو استغلال الأوضاع الحالية، كما ستواصل أداء مهامها ضمن إطار القانون، بما يضمن حماية المواطنين”.

ودعا جميع المواطنين إلى “التعاون مع قوى الأمن الداخلي، والتحلي بالوعي والمسؤولية، بما يسهم في حماية السلم الأهلي وتعزيز الاستقرار في المنطقة.”