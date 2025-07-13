مظاهرات في إسرائيل لمطالبة نتنياهو بإبرام صفقة مع حماس وإنهاء الحرب

تظاهر آلاف الإسرائيليين يوم السبت في تل أبيب ومدن أخرى، مطالبين حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتأمين إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

ويواصل آلاف الإسرائيليين الضغط على نتنياهو لإتمام صفقة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لإطلاق سراح المحتجزين لديها، بعد نحو عامين من الحرب في القطاع.

ونقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن إيلي شارابي، الذي كان محتجزا لدى حماس قوله خلال كلمة أمام المتظاهرين إن “نافذة الفرصة لإعادة جميع الـ 50 رهينة الأحياء منهم والأموات – لا تزال مفتوحة حتى الآن، لكنها لن تبقى كذلك طويلا”.

وكان شارابي محتجزا لدى حماس منذ بداية الحرب، وأطلقت الحركة سراحه في صفقة قبل 5 أشهر فقط، لكن جثة شقيقه، يوسي، لازالت لدى (حماس) في غزة.

واتهم شارابي حكومة بنتنياهو بالغرور قائلا “لقد انتخبناكم لخدمة الشعب، لكن الغرور تسبب لنا في كارثة، ويجب ألا نعود إلى هذا النمط من السلوك”.

ووفقا للإحصاءات الإسرائيلية الرسمية، لا يزال 50 شخصا قيد الاحتجاز في قطاع غزة، ويعتقد أن 20 منهم على الأقل على قيد الحياة.

وفي بيان نُشر السبت، أعربت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين عن قلقها إزاء التقارير عن تعثر المفاوضات بشأن صفقة التبادل مع حركة حماس، في حين تتحدث وسائل إعلام إسرائيلية عن استمرار المباحثات في العاصمة القطرية الدوحة.

وتجري إسرائيل وحماس حاليا محادثات غير مباشرة في العاصمة القطرية

الدوحة بشأن وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما، يشمل إطلاق سراح 10 رهائن أحياء وبقايا عدد آخر.

ويتهم المعارضون نتنياهو بمحاولة تأمين بقائه السياسي عن طريق تأخير

خطوات إنهاء الحرب في غزة.