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معاريف تكشف رؤية نتنياهو لصفقة وقف إطلاق النار وتأثيرها في ائتلافه الحكومي

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
13/7/2025-|آخر تحديث: 11:40 PM (توقيت مكة)

كشفت صحفية إسرائيلية عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد جلسة للمجلس الوزاري المصغّر (الكابينت) لبحث تطورات الوضع في غزة، والمفاوضات الجارية بشأن اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل أسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأفادت آنا رايفا-بارسكي، الصحفية الإسرائيلية المتخصصة في الشؤون السياسية والدبلوماسية بصحيفة معاريف، في تعليق نشرته على صفحتها بمنصة إكس، أن الجيش الإسرائيلي سيعرض خلال الجلسة خطة جديدة تتضمن انسحابًا جزئيًّا من محور موراغ، وهو أحد محاور التوغل العسكري في جنوب قطاع غزة، مشيرة إلى أن الانسحاب الكامل من هذا المحور لا يزال أحد المطالب الأساسية لحماس في المفاوضات غير المباشرة الجارية بوساطة دولية.

وكشفت المراسلة أن نتنياهو أجرى، خلال الساعات الماضية، لقاءات منفصلة مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، في محاولة لضمان استقرار الائتلاف الحكومي في حال التوصل إلى صفقة، والتأكد من عدم وجود “تهديد ائتلافي جدّي” يمكن أن يؤدي إلى إسقاط الحكومة على خلفية الاتفاق المرتقب.

وأضافت بارسكي، نقلًا عن مصادر مطّلعة، أن نتنياهو أعرب في محادثات مغلقة عن ثقته في أن الصفقة ستُنجز قريبًا، دون أن تُسقط حكومته أو تُحدث هزة سياسية واسعة، في وقت تتصاعد فيه الضغوط الداخلية والخارجية للتوصل إلى تسوية تُنهي الحرب وتعيد الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة.

المصدر: الجزيرة مباشر

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