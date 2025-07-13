نتنياهو يزعم أن حماس ترفض التوصل لصفقة (فيديو)

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حكومته لا تزال ملتزمة بالتوصل إلى صفقة تفضي إلى استعادة الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة، لكنه شدد على أن أي اتفاق لن يُبرم ما لم يحقق هدفي إعادة الأسرى والقضاء على حركة حماس.

وقال نتنياهو في أول تصريحات له عقب عودته من زيارة إلى الولايات المتحدة “نعم، نحن نريد صفقة، ووافقنا على مقترح ويتكوف، وعلى نسخة الوسطاء، لكن من رفض الصفقة هي حماس”، مضيفا أن الحركة “تُصرّ على البقاء في قطاع غزة، وإعادة تسليح نفسها، والاستعداد لمهاجمتنا مجددا. هذا أمر غير مقبول وسنرفضه تماما”.

وردا على الانتقادات التي وُجهت له في الإعلام الإسرائيلي حول عرقلة الصفقة، ادعى نتنياهو “يكرّر الإعلام دعاية حماس، ويصورنا كمن يرفض الصفقة، بينما الحقيقة أن الحكومة وافقت على المقترحات المطروحة. المشكلة أن حماس تريد صفقة تعيد لها القدرة على ارتكاب الجرائم ذاتها، هل يعقل أن نقبل بذلك؟ بالتأكيد لا”.

وحول الدعوات التي تفيد بأن أغلبية الإسرائيليين تؤيد إبرام الصفقة، قال نتنياهو إن “استطلاعات الرأي لا تروي القصة كاملة. نعم، الشعب يريد صفقة، وأنا أيضا، ولكن ليس صفقة تعيد لنا المخطوفين وتترك حماس قادرة على ارتكاب فظائعها من جديد”.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن حكومته “لن تتنازل عن أي من أهدافها الأساسية”، موضحا “نحن مصرّون على إعادة المخطوفين، ولكن أيضا القضاء على حماس، وضمان ألا تعود لتشكّل تهديدا لإسرائيل في المستقبل”.