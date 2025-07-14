الأهلي يعلن تعاقده مع محمد شكري لخمس سنوات

أعلن الأهلي بطل الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اليوم الاثنين، تعاقده مع الظهير الأيسر محمد شكري لمدة خمس سنوات، قادما من سيراميكا كليوباترا.

ونشر النادي على حسابه بمنصة إكس “قام محمد يوسف المدير الرياضي، بعد التنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام على الكرة، بإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بضم اللاعب”، دون الكشف عن القيمة المالية للتعاقد.

وأعلن سيراميكا، أمس الأحد، رحيل شكري (26 عاما) عن صفوف الفريق، وتعاقده مع ظهيري الأهلي كريم الدبيس وخالد عبد الفتاح.

وسجل شكري 5 أهداف، وقدَّم 11 تمريرة حاسمة، في 63 مباراة لعبها مع سيراميكا بكل المسابقات.

وتُوج شكري مع سيراميكا بثلاثة ألقاب متتالية لكأس الرابطة المصرية المحترفة.

𝐖𝐞𝐥𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐛𝐚𝐜𝐤 ❤️ pic.twitter.com/X5eHqxLQiP — Al Ahly SC 🇬🇧 (@AlAhlyEnglish) July 14, 2025

وكان شكري من ناشئي الأهلي لكنه غادر صفوفه بحثا عن دقائق لعب أكثر، وخاض تجربتين مع سموحة وسيراميكا قبل ينتهي به المطاف بالعودة إلى حيث بدأ.

ويسعى الأهلي لتعزيز مركز الظهير الأيسر بعد رحيل التونسي المخضرم علي معلول عن صفوفه، وعدم تفعيل بند شراء عقد المغربي يحيى عطية الله من فريق سوتشي الروسي.

وتعاقد بطل مصر خلال فترة الانتقالات الحالية مع أحمد سيد (زيزو) ومحمود حسن (تريزيجيه) والتونسي محمد علي بن رمضان، إضافة إلى استعادة المهاجم محمد شريف ولاعب الوسط أليو ديانج.

وتعاقد الأهلي مع الحارس محمد أحمد (سيحا)، واستعار المدافع أحمد رمضان من سيراميكا.