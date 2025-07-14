القناة 12 تكشف تعهد نتنياهو لسموتريتش “بمواصلة الحرب في غزة بعد وقف إطلاق النار”

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قطع وعدا لوزير المالية بحكومته بتسلئيل سموتريتش، “بمواصلة الحرب في غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار” الذي يجري التفاوض بخصوصه حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.

وأوضح التقرير الذي بثته القناة أن تعهد نتنياهو جاء خلال اجتماعات الحكومة التي أعقبت عودته من واشنطن، وأكد خلاله لسموتريتش أن إسرائيل ستستأنف حربها ضد حركة حماس في غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار المقترح لمدة 60 يوما.

وأورد التقرير أن نتنياهو قال لسموتريتش “بعد الهدنة، سنقوم بنقل السكان في القطاع إلى الجنوب وفرض حصار على شمالي غزة”.

ويطالب سموتريتش بضمانات من رئيس الوزراء بأن يتم استئناف الحرب في غزة بكامل قوتها بعد انتهاء وقف إطلاق النار، بحيث تحصل إسرائيل على المحتجزين لدى حماس ثم تواصل الحرب.

ووفقا للتقرير، طرح نتنياهو في اجتماعات مغلقة خطة إسرائيل لفصل السكان المدنيين في غزة عن مقاتلي حماس وحصرهم في شريط جنوبي القطاع كضرورة إنسانية، بهدف السماح باستمرار القتال بعد انتهاء الهدنة المؤقتة.

وأكد نتنياهو لسموتريتش أن المواجهة مع إيران الشهر الماضي تسببت بعدم تحقيق توقعات سموتريتش السابقة بشأن تدمير حركة حماس.

ونقلت قناة 12 عن رئيس الوزراء قوله لسموتريتش “كنت حتى الآن مشغولا بملف إيران، أما الآن فسأتفرغ لضمان التزام الجيش بتعليماتي”.

ومنذ أيام، تشهد العاصمة القطرية الدوحة جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين وفدي حماس وإسرائيل، بوساطة قطرية ومصرية، وبمشاركة أمريكية، بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.