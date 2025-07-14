بحضور نتنياهو وبن غفير.. الكنيست يفشل في عزل أيمن عودة (فيديو)

فشل الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، في تمرير مشروع قانون عزل النائب العربي أيمن عودة من عضويته، بعد أن أخفق معسكر اليمين في تأمين العدد اللازم من المؤيدين لتمرير القرار، وذلك خلال جلسة صاخبة شهدت مشادات كلامية حادة، وحضرها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وجاءت جلسة التصويت بعد أيام من جدل واسع داخل الأوساط السياسية والإعلامية الإسرائيلية، عقب تصريحات لعودة أعرب فيها عن رفضه الحرب على قطاع غزة، وتأييده حلا سياسيا ينهي العدوان المستمر.

وبدأ عودة كلمته أمام الهيئة العامة للكنيست بهجوم لاذع على مقترحي قانون عزله، قائلا “اخجلوا من أنفسكم. الشرط الذي يريده من يطالب بعزلي هو أن أتنكر لجراح شعبي، وهذا لن يحصل أبدا”.

وأضاف عودة “أنا و70% من المواطنين في هذه الدولة نريد إنهاء الحرب الآن. نحن الأغلبية التي تفكر بشكل طبيعي وتختار الحياة، أما أنتم فلا تمثلون هذه الأغلبية”.

وتابع النائب العربي بالقول “موقفي ثابت، ليس فقط من منطلق المساواة والكرامة الإنسانية، بل لأنني أحترم تاريخ قادة شعبي الذين ناضلوا ضد النكبة وضد الحكم العسكري. التراجع اليوم هو خيانة لكل سنوات النضال”.

وختم كلمته بتعهد قاطع أمام قاعة الكنيست “أعلن أمامكم، أمام الفاشيين، أنني لن أتراجع عن أي كلمة أو حرف أو فاصلة قلتها، لأنني أمثل صوتا إنسانيا ضد الاحتلال وضد الحرب”.

ورغم محاولات نواب اليمين، بمن فيهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، مقاطعة كلمته أكثر من مرة، فقد أصر عودة على استكمال خطابه وسط تصفيق زملائه من أحزاب المعارضة وبعض النواب العرب.