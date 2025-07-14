ترامب يهدد روسيا ويمنح بوتين مهلة 15 يوما (فيديو)

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما واسعا على موسكو، منتقدا سياسات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومهددا بفرض عقوبات اقتصادية هي الأشد خلال 15 يوما، ما لم تتوصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق لوقف الحرب.

وقال ترامب خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته في البيت الأبيض، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة أبرمت اتفاقا مع الناتو لإرسال أسلحة متطورة إلى أوكرانيا، لكن تكاليفها ستكون على عاتق الدول الأوروبية.

وأضاف “اتفقنا اليوم على إرسال شحنات ضخمة من الأسلحة إلى أوكرانيا، وستدفع أوروبا ثمنها، وهذا سيضخ تريليونات الدولارات إلى الاقتصاد الأمريكي”.

وعن أداء الرئيس الروسي في تفاهمات وقف الحرب في أوكرانيا، قال ترامب بلهجة حادة “لست راضيا أبداً عن بوتين، أشعر بخيبة أمل شديدة تجاهه. أجريت اتصالات هاتفية لطيفة معه، لكن الصواريخ تتساقط بعدها على كييف، ولذلك فإن الاتصالات صارت بلا فائدة”.

وأضاف “أعتقد أن بوتين يمكن أن يعود إلى رشده. الحرب هذه لا منتصر فيها، وما كانت لتحدث لو كنت رئيسا. إنها حرب بايدن، ونحن نريد إنهاءها. لقد خسر الجميع، الأرقام الحقيقية للقتلى الروس والأوكرانيين أكبر بكثير مما يُعلن”.

مهلة 15 يوما

وأشار ترامب إلى أن الإدارة الأمريكية ستمنح موسكو فرصة زمنية أخيرة لإنهاء الحرب، قائلا “أعطي بوتين 15 يوما، إما اتفاق وإما رسوم جمركية ساحقة على روسيا قد تتجاوز 100%، لا أريد اللجوء إلى ذلك لكنني لن أتردد”.

وفي رده على سؤال عن طبيعة الرد الأمريكي إذا صعّدت روسيا قصفها، قال ترامب “لا أعرف إلى أي مدى سأذهب، ولكن لا يوجد جنود أمريكيون يُقتلون هناك، هذا صراع لم يكن ليحدث من الأساس”.

“أسلحتنا هي الأفضل”

وتفاخر ترامب بقوة بلاده العسكرية، قائلا “أسلحتنا هي الأفضل، لا مجال للمقارنة. غواصاتنا النووية أقوى سلاح عرفه العالم، صواريخنا فائقة الدقة، بقية العالم متخلف عنا بعشرين عاما على الأقل”.

كما لفت ترامب إلى صفقات أسلحة إضافية تشمل منظومات صواريخ باتريوت وأنظمة دفاع جوي، قائلا “هناك صفقة متكاملة ستصل إلى أوكرانيا عبر أوروبا، لتعويض مخزونهم، وهذا كله سيدر عوائد هائلة على الاقتصاد الأمريكي”.