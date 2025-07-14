“حرب تجارية بين الدول الغربية ستضعفنا جميعا”.. إيطاليا تحذر من الرسوم الجمركية الأمريكية

حذرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الأحد، من “حرب تجارية بين الدول الغربية” بسبب الرسوم الجمركية، التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا.

وقالت ميلوني في بيان رسمي “إن حربا تجارية بين الدول الغربية ستضعفنا جميعا في مواجهة التحديات العالمية التي نتعرض لها معا”.

لكنها أشارت أيضا إلى أن أوروبا تملك القوة الاقتصادية والمالية اللازمة لتعزيز موقفها، والتوصل إلى اتفاق عادل مع الولايات المتحدة.

وتتهم المعارضة الإيطالية ميلوني وحزبها اليميني “إخوة إيطاليا” بـالخضوع في مواجهة واشنطن.

في الوقت نفسه أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن بروكسل لن ترد على الرسوم الجمركية الأميركية حول الصلب والألمنيوم، أملا بالتوصل إلى اتفاق مع واشنطن.

وبينما يؤجل الاتحاد الأوروبي رده أعلن ترامب السبت أنه يعتزم فرض رسوم بنسبة 30 في المئة على المكسيك والاتحاد الأوروبي، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول االشهر المقبل.

وقالت فون دير لاين إن “الولايات المتحدة وجهت الينا رسالة تنص على إجراءات ستبدأ تنفيذها إذا لم يكن هناك حل تفاوضي، لذا، سنمدد بدورنا تعليق إجراءاتنا المضادة حتى الأول من أغسطس/ آب”.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي “لطالما كان واضحا في تفضيله حلا تفاوضيا لا يزال ممكنا، وسنستغل الوقت المتاح لنا”.

“إجراءات مضادة”

وكانت بروكسل قد أعلنت استعدادها لفرض رسوم جمركية على سلع أميركية بقيمة حوالى 21 مليار يورو، ردا على الرسوم التي فرضها ترامب على واردات الصلب والألمنيوم في وقت سابق من هذا العام.

لكنّها أعلنت في أبريل/ نيسان الماضي أنها ستعلّق تلك الإجراءات لتفسح المجال أمام اتفاق تجاري أوسع مع إدارة ترامب.

وقالت فون دير لاين “نحن مستعدون للرد بإجراءات مضادة. لقد أعددنا أنفسنا لذلك، ويمكننا الرد بإجراءات مضادة إذا لزم الأمر”.

ويبحث وزراء التجارة في الاتحاد الأوروبي الاثنين في بروكسل رد الكتلة على الإجراء الأخير الذي اتخذه ترامب، والأهم مدى قوة الموقف الذي سيتم انتهاجه مع واشنطن.

من جهته، أعلن وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل الأحد عبر صحيفة سودويتشي تسايتونغ أن إجراءات “حاسمة” ردا على الرسوم الجمركية الأميركية ستكون ضرورية إذا لم تؤد المفاوضات مع واشنطن الى اتفاق “عادل”.

وحتى الآن، أعلنت الإدارة الأميركية التوصل إلى اتفاقين، مع بريطانيا وفيتنام، إلى جانب خفض موقت للرسوم مع الصين.

وتأتي سياسة التعريفات الجمركية بين سلسلة من الإجراءات التي تستهدف “الحلفاء والأعداء” على حد سواء، وهي من أبرز القرارات التي تعهد بها ترامب خلال حملته الانتخابية.

ويعتقد ترامب أن هذه الرسوم ستساهم في إنعاش الاقتصاد الأمريكي، الذي يزعم أنه تعرض للاستغلال من قبل دول أخرى لعقود طويلة.

وفي حال دخلت الرسوم الجمركية حيز التنفيذ بالفعل، قد يكون التأثير الذي تشهده الأسواق الأوروبية واسع النطاق.