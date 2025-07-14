“خطة تسليح جديدة” ترامب يعلن إرسال منظومات باتريوت إلى أوكرانيا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين أن إدارته سترسل منظومات دفاع جوي إضافية من طراز “باتريوت” إلى أوكرانيا، لمساعدتها في صد الهجمات الجوية الروسية.

وتمثل هذه الخطوة أول قرار لترامب بتزويد كييف بمنظومة تسليحية كبيرة تتجاوز ما كانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قد وافقت عليه.

ويأتي ذلك في ظل تدهور علاقة ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا، بعد رفضه الانخراط في محادثات سلام مع أوكرانيا.

وبعد أسبوعين فقط من إعلان واشنطن تعليق إرسال بعض شحنات الأسلحة إلى كييف، قال ترامب “سنرسل إليهم منظومات باتريوت، فهم في أمس الحاجة إليها”.

وستكون عملية تسليم منظومات الدفاع الجوي جزءا من صفقة جديدة يقول ترامب إنها تتضمن قيام حلف شمال الأطلسي (الناتو) بتمويل بعض الاسلحة التي ترسلها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا.

وفي حديثه إلى الصحفيين في مطار قاعدة أندروز العسكرية المشتركة بالقرب من واشنطن، وصف ترامب القرار بأنه صفقة تجارية، قائلا “الاتحاد الأوروبي سيدفع ثمنها، نحن لا ندفع أي شيء مقابل ذلك، ولكننا سنرسلها، سنرسل لهم صواريخ باتريوت”.

وأضاف “لم أتفق على العدد بعد، لكنهم سيحصلون على بعض منها لأنهم بحاجة إلى الحماية”.

كان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد أشار قبل أيام إلى أإن بلاده تخطط لشراء أنظمة باتريوت أمريكية الصنع لتسليمها إلى أوكرانيا.

وفي الأسبوع الماضي، عبر ترامب عن استيائه من رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الانخراط بجدية في مفاوضات سلام، وقال إنه وافق على تسليم أسلحة دفاعية لأوكرانيا.

وانتقد ترامب مرة أخرى سلوك بوتين، قائلا إنه “يتحدث بلطف ثم يقصف الجميع في المساء، لذا هناك مشكلة صغيرة”.

وتتصدى أوكرانيا لغزو روسي واسع النطاق على مدى أكثر من ثلاث سنوات، وذلك بفضل الأسلحة التي قدمها الحلفاء الغربيون بشكل كبير.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض قبل سبعة أشهر، أكد ترامب أنه يستطيع التفاهم مع بوتين لإنهاء الحرب، لكنه شعر بإحباط متزايد مع استمرار القصف الروسي للمدن الأوكرانية.

وتملك أوكرانيا عددا محدودا من أنظمة باتريوت، قدمتها الولايات المتحدة ودول أوروبية، وتطالب بالمزيد لمواجهة التصعيد الروسي.

وتضم كل منظومة قاذفات صواريخ، ورادارًا، ووحدة قيادة وتحكم، وصواريخ اعتراض، وتعد من أكثر أنظمة الدفاع الجوي طلبا حول العالم.

ووفق مسؤول سابق في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، قدمت الولايات المتحدة لأوكرانيا ثلاث منظومات باتريوت، وقدّمت ألمانيا مثلها، بينما أرسلت مجموعة من الدول الأوروبية منظومة واحدة. إلا أن بعضها يعاني مشاكل في الصيانة ولا يكون دائمًا في الخدمة.