ريال مدريد يتعاقد مع كاريراس حتى عام 2031

أعلن ريال مدريد، عملاق دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، اليوم الاثنين، تعاقده مع ألفارو كاريراس ظهير بنفيكا حتى عام 2031.

وانضم كاريراس (22 عاما) إلى بنفيكا عام 2024 قادما من مانشستر يونايتد، وسجل مع الفريق البرتغالي خمسة أهداف، وقدَّم ست تمريرات حاسمة في 68 مباراة بمختلف المسابقات، وكان ضمن التشكيلة التي شاركت في كأس العالم للأندية الموسعة.

وقال ريال مدريد عبر موقعه الرسمي إنه توصل إلى اتفاق مع الفريق البرتغالي للتعاقد مع المدافع الإسباني كاريراس لمدة ستة مواسم.

ويُعَد كاريراس، الذي سبق له اللعب في صفوف ناشئي ريال مدريد بين عامي 2017 و2022، ثالث صفقات فريق المدرب تشابي ألونسو استعدادا للموسم الجديد، بعد المدافع دين هاوسن المنضم من بورنموث الإنجليزي، والظهير ترينت ألكسندر أرنولد الذي انتقل في صفقة مجانية بعد نهاية عقده مع ليفربول.

وبلغ ريال مدريد الدور قبل النهائي لكأس العالم للأندية تحت قيادة المدرب الإسباني ألونسو، الذي حل محل الإيطالي كارلو أنشيلوتي في يونيو/حزيران الماضي.

ويسعى الفريق الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال أوروبا للعودة إلى منصات التتويج، بعدما خسر الدوري المحلي وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر المحلية أمام منافسه برشلونة في الموسم الماضي، كما ودَّع المسابقة الأوروبية الأبرز للأندية من دور الثمانية أمام أرسنال.