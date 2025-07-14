سوريا.. رئاسة طائفة الموحدين الدروز تدعو لوقف القتال وتغليب صوت الحكمة

أكدت الرئاسة الروحية “للموحدين الدروز” الأحد ما وصفته “بموقفها الثابت والراسخ” في درء الفتنة، مع تصاعد التوتر على طريق دمشق– السويداء، وما صاحبه من اشتباكات، وطالبت جميع الأطراف بوقف الأعمال القتالية، وتغليب صوت الحكمة والمسؤولية، ودعت الحكومة لضبط الأمن على طريق دمشق_ السويداء.

وشهد الأحد مقتل 10 أفراد على الأقل وإصابة 50 آخرين جراء اشتباكات بين عشائر البدو ومسلحين شرق السويداء في جنوب سوريا على خلفية اتهامات متبادلة بالسرقة.

وقالت الرئاسة الروحية للموحدين الدروز، في بيان لها إن “درء الفتنة هو واجب وطني وأخلاقي لا حياد عنه، ودماء أبنائنا خط أحمر لا يجوز التساهل فيه أو المتاجرة به تحت أي ذريعة أو غاية”.

وطالب البيان ‏الحكومة “بضبط الأمن والأمان على طريق دمشق السويداء وإبعاد العصابات المنفلتة عنه” مضيفا “إذ نحرّم الاعتداء وندينه بكل أشكاله، نرفض في الوقت نفسه القبول باستمرار الظلم أو السكوت عن الانتهاكات المتكررة التي تطال أهلنا وطرقنا وكرامتنا”.

“تغليب صوت الحكمة”

ودعا البيان الجميع، أفراداً وقيادات، إلى “تغليب صوت الحكمة والمسؤولية، والوقوف صفاً واحداً لرفض الفوضى ومخططات التفرقة”.

وتابع البيان “نؤكد حقنا المشروع في الدفاع عن أنفسنا وأرضنا وأمننا، دون الانجرار إلى أتون الفتنة التي لا تخدم إلا أعداء الجبل وسوريا“، مؤكدا أن “السلم خيارنا مهما حصل”.

ومن جانبه قال محافظ السويداء مصطفى البكور إن “الدولة لن تتهاون في حماية المواطنيين واستعادة الحقوق، محذرا من “محاولات إيقاع الفتنة”.

ودعا البكور الجميع “إلى ضبط النفس في ظل الأحداث المؤسفة والاشتباكات المسلحة على طريق دمشق السويداء”.

كما باشرت قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا انتشارها على الحدود الإدارية مع محافظة السويداء، وذلك بهدف احتواء الخلافات العشائرية التي شهدتها مدينة السويداء مؤخراً.