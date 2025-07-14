عباس: حماس لن تحكم غزة وعليها تسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأحد إن “حركة حماس لن تحكم قطاع غزة في اليوم التالي (لوقف الحرب)، وإن على الحركة تسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية”.

وأضاف عباس، خلال لقاء مع توني بلير رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، المبعوث السابق للجنة الرباعية الدولية في العاصمة الأردنية عمان، أن على حركة حماس “الانخراط في العمل السياسي وذلك من خلال الالتزام ببرنامج منظمة التحرير السياسي، وبرنامجها الدولي، وبالشرعية الدولية، ومبادئ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد”.

عاجل | الرئيس الفلسطيني #محمود_عباس: 📌 حركة حــ ــمــ ــاس لن تحكم قطاع #غزة في اليوم التالي للحـرب وعليها تسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية 📌 الحل الوحيد القابل للتطبيق هو انسحاب إسرائيل الكامل من قطاع غزة وتمكين دولة #فلسطين من تولي كامل مسؤولياتها في القطاع#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/o1AUloDhD0 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 13, 2025

وأكد عباس أن “الحل الوحيد القابل للتطبيق هو انسحاب إسرائيل الكامل من قطاع غزة، وتمكين دولة فلسطين من تولي كامل مسؤولياتها في القطاع، بدعم عربي ودولي فاعل”.

وقف الحرب في غزة

وأكد عباس “ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن والأسرى، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة دون عوائق”.

وطالب عباس “بإطلاق عملية سياسية جادة لتنفيذ حل الدولتين، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، عبر عقد مؤتمر دولي للسلام في نيويورك”.

تأتي تصريحات عباس في وقت كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد جلسة للمجلس الوزاري المصغّر (الكابينت) لبحث تطورات الوضع في غزة، والمفاوضات الجارية بشأن اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل أسرى مع حماس.

يذكر أن عباس أقدم، في افتتاح جلسة المجلس المركزي الفلسطيني في مدينة رام الله في 23 إبريل/نيسان الماضي، على شتم حركة حماس، وحضها على تسليم الأسرى الإسرائيليين “لسد الذرائع”، وفق وصفه، أمام إسرائيل التي تواصل عدوانها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.