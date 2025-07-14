مدمن مخدرات يطعن مؤذنا داخل مسجد في تركيا (شاهد)

أعلنت السلطات التركية، اليوم الاثنين، اعتقال شخص يشتبه في أنه طعن مؤذنًا داخل ساحة أحد المساجد في ولاية مرسين جنوبي البلاد.

ووفقًا لما نقلته وكالة الأناضول، فقد وقعت الحادثة بعدما لاحظ المؤذن أن المشتبه فيه يحمل أداة يُشتبه في استخدامها في تعاطي المخدرات، فبادر بتحذيره ومنعه من دخول المسجد. إلا أن المشتبه فيه هاجمه من الخلف وطعنه بسكين في ساقه ولاذ بالفرار.

الشرطة التركية تعتقل مشتبها به طعن مؤذنا بسكين في ساحة مسجد بولاية مرسين. المؤذن كان قد حذر المشتبه به بعد أن لاحظ بحوزته أداة يشتبه باستخدامها لتعاطي المخدرات، وعندما هم بالدخول إلى المسجد هاجمه المشتبه به من الخلف وطعنه في ساقه، وفقا لوكالة الأناضول. pic.twitter.com/mX4EajFtpQ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 14, 2025

وقد نُقل المؤذن المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وباشرت فرق الأمن تحقيقاتها ونجحت في تحديد هوية المعتدي واعتقاله في وقت لاحق. ويجري حاليًّا استكمال الإجراءات القانونية بحق المشتبه فيه.