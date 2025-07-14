الأخبار|تركيا

مدمن مخدرات يطعن مؤذنا داخل مسجد في تركيا (شاهد)

سلاح أبيض
نُقل المؤذن المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج (غيتي)
سيد توكل
14/7/2025

أعلنت السلطات التركية، اليوم الاثنين، اعتقال شخص يشتبه في أنه طعن مؤذنًا داخل ساحة أحد المساجد في ولاية مرسين جنوبي البلاد.

ووفقًا لما نقلته وكالة الأناضول، فقد وقعت الحادثة بعدما لاحظ المؤذن أن المشتبه فيه يحمل أداة يُشتبه في استخدامها في تعاطي المخدرات، فبادر بتحذيره ومنعه من دخول المسجد. إلا أن المشتبه فيه هاجمه من الخلف وطعنه بسكين في ساقه ولاذ بالفرار.

وقد نُقل المؤذن المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وباشرت فرق الأمن تحقيقاتها ونجحت في تحديد هوية المعتدي واعتقاله في وقت لاحق. ويجري حاليًّا استكمال الإجراءات القانونية بحق المشتبه فيه.

المصدر: الأناضول + الجزيرة مباشر

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