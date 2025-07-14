دافعوا عن الرواية الإسرائيلية.. وظائف مرموقة لمسؤولين سابقين في إدارة بايدن (فيديو)

حصل عدد من المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، الذين كانوا من أكثر الأشخاص دفاعا عن الرواية الإسرائيلية وتبريرا لأفعالها، على مناصب رفيعة في شركات أمريكية.

ومن بين هؤلاء فيدانت باتيل، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية السابق، الذي أثار جدلا واسعا بتصريحاته عن الإبادة الجماعية في غزة، إذ عُيّن نائبا لرئيس شركة SKDK للدعاية والاستشارات السياسية في واشنطن، وهي شركة مسجلة وكيلا سياسيا لإسرائيل.

كما نالت سابرينا سينغ، نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية السابقة، منصبا جديدا في شركة العلاقات العامة Seven Letter، التي أشار موقع غرايزون إلى ارتباطها بشركة متعاقدة مع “مؤسسة غزة الإنسانية”.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرصت الولايات المتحدة الأمريكية، بقيادة إدارة الرئيس السابق جو بايدن، على تقديم دعم سياسي غير مسبوق لإسرائيل في المحافل الدولية، بما في ذلك مجلس الأمن والأمم المتحدة.

وتصدَّر عدد من الناطقين والمسؤولين الأمريكيين واجهة الدفاع الإعلامي عن السياسات الإسرائيلية، إذ دافعوا بقوة عن العمليات العسكرية الإسرائيلية، وبرروا سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين ودمار البنية التحتية في غزة باعتباره “حقا لإسرائيل في الدفاع عن نفسها”.