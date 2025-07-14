نتنياهو: حماس وضعت مخطط 7 أكتوبر في هذا التوقيت (فيديو)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، إنه يوافق على صفقة التبادل مع حركة حماس “إذا كانت جيدة، أما الصفقات السيئة فلا أقبل بها”.

وأشار في تسجيل مصور إلى ضرورة أن يحكم قطاعَ غزة أشخاصٌ “لا يريدون تدمير إسرائيل“.

وأضاف نتنياهو أنه “لم يتجاهل التحذيرات بشأن وجود تهديدات وشيكة من حركة حماس قبل السابع من أكتوبر”، موضحا أن “مخطط حماس وُضع عام 2022 في ظل حكومة اليسار وليس حكومتي”.

وأكد نتنياهو أنه اتخذ جميع القرارات المفصلية في الحرب الجارية، في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة والمفاوضات بشأن صفقة تبادل جديدة للأسرى.

وفي وقت سابق الاثنين، اتهمت حركة حماس نتنياهو بتعمد “إفشال” جهود الوسطاء في ظل عدم رغبته بالتوصل الى “أي اتفاق” لوقف اطلاق النار في غزة.

وقالت حماس إن “نتنياهو يتفنن في إفشال جولات التفاوض، الواحدة تلو الأخرى، ولا يريد التوصل إلى أي اتفاق”، وذلك في بيان أصدرته مع دخول المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين في الدوحة أسبوعها الثاني من دون تحقيق تقدم لوقف الحرب المستمرة منذ أكثر من 21 شهرا.