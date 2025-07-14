وفاة 4 أشقاء في المنيا.. حادثة تهز الشارع المصري وبيان “الصحة” يزيد الأمر غموضا

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الماضية، بواقعة وفاة 4 أشقاء في يوم واحد في قرية دلجا التابعة لمركز دير مواس بمحافظة المنيا جنوبي البلاد، وسط مزاعم بإصابتهم بمرض الالتهاب السحائي.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت بلاغًا بوفاة وإصابة 6 أشقاء بإحدى قرى مركز ديرمواس.

وبحسب الصحف المحلية انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبينت وفاة كل من ريم نصر (10 سنوات)، وعمر نصر (7 سنوات)، ومحمد نصر (11 سنة)، وأصيب شقيقهم الرابع أحمد نصر (5 سنوات) وتوفي لاحقا بعد ساعات من دفن أشقائه.

كما تم نقل اثنين من الأشقاء إلى مستشفى المنيا لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

الصحة تنفي

انتشار الخبر واختلاف الروايات بشأنه على نطاق واسع عبر المنصات، دفع وزارة الصحة إلى إصدار بيان رسمي، أمس الأحد، مؤكدة أن الوفاة بسبب الالتهاب السحائي “عارية عن الصحة وغير موثقة طبيًّا”.

وأوضحت الوزارة أن حالات الوفاة لم تحدث في توقيت واحد، وأنه لا توجد أدلة علمية أو وبائية تدعم فرضية الوفاة الجماعية الناتجة عن مرض معدٍ.

النفي الرسمي لم يُنهِ التساؤلات، بل زاد من الغموض حول أسباب الوفاة المتزامنة لأطفال من عائلة واحدة، مما دفع العديد من المتابعين للمطالبة بنتائج التحقيقات الطبية والجنائية.

وشددت وزارة الصحة على ضرورة استبعاد الأسباب غير المعدية (مثل التسمم الغذائي أو الكيميائي) قبل تأكيد السبب.

وأشارت إلى أنه لا يوجد دليل طبي يدعم حدوث الوفيات في توقيت واحد في الأمراض المعدية، وفي حالات التفشي الأسري، تكون الوفيات متقاربة زمنيًّا (ضمن أيام)، وليست متطابقة.

النيابة تُحقق

وفي ظل استمرار الغموض، أفادت صحف محلية بأن النيابة العامة باشرت التحقيق في ملابسات الواقعة.

ونقلت الصحف عن مصدر طبي في المنيا قوله إن “نتائج تحليل عينات الأطفال الأربعة المتوفين ستصدر اليوم الاثنين، بعد سحب العينات وإرسالها إلى المعمل المختص”.

وأضاف المصدر أنه تم إرسال فريق وقائي إلى منزل الأسرة لفحص الوضع البيئي في المنزل.

ويظل الشارع المصري ومواقع التواصل في حالة ترقب، في انتظار رواية رسمية أكثر وضوحا حول الحادثة التي تحولت إلى قضية رأي عام خلال وقت قصير.