“يمثل تهديدا للحياة في مصر”.. ترامب يعلق مجددا على أزمة سد النهضة (فيديو)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده لأداء دور فاعل في حل الخلاف بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة، مؤكدا أن “الأزمة تمثل تهديدا مباشرا للحياة في مصر، ولا يمكن تجاهلها”.

وقال ترامب خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته في البيت الأبيض اليوم الاثنين “نحن نجيد تسوية النزاعات، فقد أوقفنا الحرب بين الهند وباكستان، وأوقفنا صراعات دامت لعقود بين رواندا والكونغو، وأسعى لاستخدام القوة الاقتصادية وصفقات التجارة وسيلة لتسوية أزمة النيل”.

وأضاف “نأمل أن نتوصل إلى اتفاق يحفظ حقوق الجميع، فالماء بالنسبة لمصر مسألة حياة أو موت، وقد آن الأوان لإنهاء هذه الأزمة عبر المفاوضات”.

وأكد ترامب أن هناك مشاورات مع الأطراف كافة، قائلا “نعمل مع وزارة الخارجية وحلفائنا في المنطقة، ولا نستبعد أن يكون لنا دور مباشر في صياغة اتفاق ملزم، ينهي النزاع حول مياه النيل”.

وكان ترامب قد قال، قبل أيام، في منشور على منصة “تروث سوشيال” إن الولايات المتحدة “مولت بغباء” سد النهضة الإثيوبي في عهد الديمقراطيين.

وأوضح أن سد النهضة تسبب في “تخفيض تدفق مياه النيل إلى مصر بشكل مهم”، لكنه مع ذلك “حافظ على السلام بين مصر وإثيوبيا”، على حد قوله.