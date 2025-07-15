الأخبار|المكسيك

فيديو مروع يوثق جريمة قتل شابة في الشارع بالمكسيك

كاميرا مراقبة التقطت تفاصيل الجريمة
15/7/2025

أثار مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة في مدينة ،غوادالاخارا، بولاية خاليسكو المكسيكية حالة من الغضب والجدل بعد أن وثق لحظة مقتل شابة تدعى ،كارلا، تبلغ من العمر 28 عاما إثر إطلاق النار عليها من قبل رجل باستخدام بندقية من طراز إيه آر 15.

وقعت الجريمة فجر يوم الـ 12 يوليو حوالي الساعة 1:36 صباحًا حيث تظهر اللقطات كارلا وهي تتجادل مع رجل أمام منزلها وتقوم بضرب سيارته البيضاء بمقشة ليخرج بعدها سلاحا ناريا ويطلق النار عليها من مسافة قريبة مصيبا إياها في الصدر والرأس مما أدى إلى وفاتها في الحال.

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ورغم محاولات البعض إسعافها إلا أنها فارقت الحياة على الفور وانتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي مثيرا موجة من الغضب والمطالبات بمحاسبة الجاني.

تطورات التحقيقات

أعلن المدعي العام في ولاية خاليسكو، سلفادور غونزاليس، أن السلطات تمكنت من تحديد هوية القاتل وأكد أن عائلة ،كارلا، أوضحت أن القاتل لم يكن شريكا سابقا كما تم الترويج في البداية بل كان مجرد صديق وقد صدرت بحقه مذكرة توقيف بتهمة القتل العمد.

وأوضح غونزاليس أن السلاح المستخدم بندقية هجومية لا يُسمح بحيازتها للمدنيين ولذلك يتم التحقيق لمعرفة ما إذا كان الجاني ينتمي إلى جماعة إجرامية منظمة.

ردود الفعل

أثارت الجريمة ردود فعل غاضبة من منظمات نسوية وحقوقية في المكسيك حيث قالت مجموعة، سوروراس فيوليتاس خاليسكو، إنه ليس من الطبيعي أن تُقتل النساء فقط لأنهن لا يرغبن في البقاء مع رجل لا يناسبهن. كما طالبت عائلة الضحية والمنظمات الحقوقية بمحاسبة القاتل وضمان عدم إفلاته من العقاب.

المصدر: الجزيرة مباشر + سي إن إن

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