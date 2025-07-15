قائد الأمن الداخلي في السويداء يكشف تفاصيل وأهداف الانتشار الأمني داخل المدينة (فيديو)

أكد قائد قوات الأمن الداخلي في السويداء العميد أحمد الدالاتي، اليوم الثلاثاء، أن انتشار قواته في مختلف مناطق المحافظة “جاء بالتفاهم مع أعيان المحافظة ووجهائها”.

وأوضح الدالاتي، خلال اجتماع مع وجهاء السويداء وأعيانها، أن الهدف من وجود قوات الأمن هو “حماية الأهالي وضبط السلاح تحت سيادة الدولة”.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر أمني في السويداء أن قوات الأمن الداخلي تواصل انتشارها ضمن أحياء مدينة السويداء لحماية الأهالي والممتلكات ومنع وقوع أي تجاوزات، مع استمرار ردها على مصادر إطلاق النار من قِبل مجموعات خارجة عن القانون.

“أهلنا في السويداء جزء منا”

وقال الدالاتي خلال الاجتماع “أهلنا في السويداء جزء منا، دمهم حرام وأموالهم حرام، وأعراضهم هي أعراضنا، وشرفهم هو شرفنا وكرامتنا، ونحن بالأصل ثورة كرامة”.

وأضاف “كانت ثورتنا على نظام بشار الأسد الذي انتهك الحرمات، والحمد لله تخلصنا من هذا النظام، وكانت معركتنا معه معركة أخلاقية وقيمية، وليست فقط عسكرية”.

وأوضح الدالاتي “لا يمكن أن نرى نحو 45 أو 50 قتيلا وأكثر من 120 مصابا في السويداء ونقف متفرجين”، محذرا من “الدعوات للفتنة الطائفية التي بدأت تنتشر”.

“ضرورة التحرك السريع لضبط الأمن”

وشدد الدالاتي على أن “مؤسسات الدولة تعمل ليلا ونهارا على حفظ الأمن لكنها لم تنضج بعد لتحقيق كل ما تتطلع إليه”، مؤكدا أن “التحرك السريع من جانب وزارتي الدافع والداخلية جاء لتحقيق الأمن”.

وأوضح أن “عمليات ضبط السلاح ليست موجهة ضد أحد بعينه، ولكن لا بد أن يكون السلاح فقط بيد الدولة”، مؤكدا أن “واجبنا وقف الدم، ومنع أي أجندة خارجية تعمل على توظيف الاختلافات الطائفية لصالحها”.

وأكد الدالاتي أنه “لا يوجد أي توجه لدى القيادة السياسية للتمييز بين سوري وآخر، أو تفضيل طائفة على أخرى، فالكل متساو أمام القانون، لكن هذا لن يتم بين يوم وليلة خاصة بعد 60 سنة من التدمير خلال عهد الأسد”.

اتفاق وقف إطلاق النار

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة وقفا تاما لإطلاق النار في مدينة السويداء، مؤكدا أن الخطوة تمهد لتسليم أحياء المدينة إلى قوى الأمن الداخلي، عقب الانتهاء من عمليات التمشيط.

وقال أبو قصرة في بيان اليوم الثلاثاء “إلى كل الوحدات العاملة داخل مدينة السويداء، نعلن عن وقف تام لإطلاق النار بعد الاتفاق مع وجهاء وأعيان المدينة، على أن يتم الرد فقط على مصادر النيران، والتعامل مع أي استهداف من قِبل المجموعات الخارجة عن القانون”.

وأوضح أبو قصرة أن تعليمات صارمة صدرت للقوات المنتشرة داخل المدينة، تقضي بتأمين المدنيين، والحفاظ على السلم المجتمعي، وحماية الممتلكات العامة والخاصة من العبث أو النهب.

كما أعلن أبو قصرة بدء انتشار الشرطة العسكرية في المدينة لضبط سلوك العناصر العسكرية ومحاسبة المتجاوزين، ضمن خطة متكاملة لإعادة الأمن والنظام في السويداء بالتنسيق مع المؤسسات الأمنية والمدنية.