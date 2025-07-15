بلا مجهود بدني.. مكمل غذائي رخيص يحاكي فوائد التمارين الرياضية

كشفت دراسة علمية حديثة أجراها فريق من العلماء الصينيين، أن مكملًا غذائيًا بسعر أقل من نصف دولار للكبسولة، قادر على محاكاة فوائد التمارين الرياضية دون الحاجة للحركة، من خلال تعزيز صحة القلب ودعم عملية الأيض.

وأظهرت الدراسة التي قادتها الأكاديمية الصينية للعلوم ومستشفى شوانوو بجامعة العاصمة الطبية، أن الالتزام بتمارين رياضية طويلة الأمد يحفز إنتاج مركب طبيعي يُدعى “بيتاين” داخل الجسم، والذي يمتلك خصائص مضادة للالتهابات ويسهم في إبطاء عملية الشيخوخة، وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض الأيضية، إلى جانب دعم وظائف الدماغ وتقوية جهاز المناعة.

وبيّنت النتائج، التي نُشرت في مجلة (Cell) العلمية، أن مركب البيتاين، الموجود طبيعيا في أطعمة مثل الشمندر والسبانخ والحبوب الكاملة، يعمل كرسول جزيئي يستهدف إنزيمًا يسمى (TBK1)، مما يساعد على منع الالتهابات وتأخير شيخوخة الأعضاء.

فتح الباب أمام علاجات وقائية من الشيخوخة

وقد اختبر الباحثون تأثير البيتاين على الفئران، فتبين أن التمارين الرياضية على جهاز المشي أدت إلى زيادة تراكمه في الكلى.

كما أثبتت مكملات البيتاين أنها تقلل الالتهاب، وتبطئ الشيخوخة الخلوية، وتحسن عمليات الأيض، ووظائف الكلى، والتناسق الحركي، والإدراك العقلي، إضافة إلى تقليل السلوكيات الشبيهة بالاكتئاب لدى الفئران الأكبر سنا.

وقال الدكتور قوانغ-هوي، أحد المشاركين في الدراسة “توفر لنا هذه الدراسة طريقة جديدة لتحويل آليات عمل أجسامنا إلى أهداف يمكن التأثير عليها كيميائيا”، مضيفا أنها تفتح الباب أمام علاجات وقائية من الشيخوخة تعدل من كيفية تعاون الأعضاء المختلفة في الجسم.