نتنياهو يهدد بتوسيع العمليات في سوريا ويشدد على “حماية” الدروز بالسويداء

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن “إسرائيل ملتزمة بالحفاظ على جنوب سوريا منطقة منزوعة السلاح، ولن تسمح بوجود لبنان ثانية على حدودها”.

وأضاف “نحن ملتزمون بحماية الدروز في سوريا عبر عمليات كبيرة، وأرجو ألا نضطر إلى أكثر من ذلك، وهو مرتبط بفهم وسلوك من يحكم دمشق“.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أكدت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) رصد غارات إسرائيلية على السويداء. من جهته، أوضح الجيش الإسرائيلي في بيان أنه بدأ، بتوجيهات من نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، مهاجمة آليات عسكرية للجيش السوري في السويداء.

وتزامنت الهجمات الإسرائيلية مع دخول قوات الجيش ووزارة الداخلية السورية إلى مدينة السويداء، مركز المحافظة، لضبط الأمن بعد اندلاع مواجهات مسلحة بين مجموعات درزية وأخرى بدوية منذ الأحد، أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى.

بدورها، طالبت وزارة الخارجية الإسرائيلية بوقف ما زعمت أنها “المجازر التي يرتكبها الجيش السوري بالتعاون مع الميليشيات الجهادية بحق الأقلية الدرزية في جنوب سوريا”، وأكدت أن إسرائيل “لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأقلية الدرزية في سوريا عند الحاجة”.

كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي هاجم قوافل عسكرية للجيش السوري وقوافل مسلحين في طريقها إلى السويداء.

في السياق ذاته، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل وقف هجماتها على القوات السورية، وأن تل أبيب وعدت بوقف الهجمات مساء اليوم.

وتستخدم تل أبيب شعار “حماية الدروز” في سوريا، خصوصا في السويداء ذات الامتدادات السكانية بإسرائيل، ذريعة لتبرير تدخلاتها وانتهاكاتها المتكررة لسيادة دمشق.