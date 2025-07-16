الداخلية السورية: اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء.. إليك التفاصيل

نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر بوزارة الداخلية السورية، اليوم الأربعاء، أنه تم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في مدينة السويداء جنوبي سوريا، ونشر حواجز أمنية في المدينة واندماجها الكامل ضمن الدولة السورية.

وشهدت محافظة السويداء منذ الأحد الماضي، اشتباكات عنيفة بين فصائل درزية ومسلحين بدو، أسفرت عن مقتل وإصابة المئات، ما استلزم نشر قوات من الأمن الداخلي السوري في السويداء.

ومن جانبه، أكد شيخ عقل الموحدين الدروز يوسف جربوع التوصل إلى اتفاق مع الحكومة لوقف إطلاق النار، ونشر الحواجز الأمنية داخل السويداء.

وقال الجربوع في بيان متلفز، اليوم الأربعاء، إن “الاتفاق مع الدولة السورية ينص على الاندماج الكامل للسويداء ضمن الدولة السورية والتأكيد على سيادة الدولة على جميع أراضي المحافظة، وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة في أنحاء السويداء وفقا للأنظمة والقوانين السورية”.

وأوضح جربوع أن الاتفاق “خطوة مهمة نحو إعادة بناء الثقة بين أبناء السويداء والدولة السورية، وضمان أمنهم واستقرارهم”، مؤكدا أن الهدف “أن تبقى سوريا موحدة، قوية وآمنة لجميع أبنائها، بمن فيهم أهلنا في السويداء، الذين سيظلون جزءا أساسيا من هذا الوطن العزيز”.

ووفق بيان وزارة الداخلية فإن بنود الاتفاق ما يلي: