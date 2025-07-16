اليونيسف: مقتل 450 مدنيًا جراء هجمات في ولاية شمال كردفان

عبرت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) كاثرين راسل عن صدمتها البالغة إزاء مقتل أكثر من 450 مدنيًا، بينهم 35 طفلًا على الأقل، جراء هجمات دامية استهدفت قرى بمحلية بارا في ولاية شمال كردفان غربي السودان.

وأدانت راسل في بيان اليوم الأربعاء، ما وصفته بـ”التصعيد المرعب للعنف”، معتبرةً أن ما يجري يمثل “انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي”. ودعت جميع أطراف النزاع في السودان إلى الوقف الفوري للقتال والامتثال التام لالتزاماتهم القانونية.

وشددت المديرة التنفيذية لليونيسف على ضرورة إجراء “تحقيقات مستقلة وشفافة في هذه الانتهاكات الوحشية”، مطالبةً بمحاسبة المسؤولين عنها، مؤكدة أن “الإفلات من العقاب على الجرائم ضد المدنيين، ولا سيما الأطفال، أمرٌ لا يمكن التساهل معه”.

قصف مدفعي وقتلى في الفاشر

في سياق متصل، تتواصل المعارك العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة الفاشر، بولاية شمال دارفور غربي البلاد.

وأفادت مصادر محلية للجزيرة مباشر بمقتل 5 مدنيين من أسرة واحدة، بينهم طفل، وإصابة آخرين، إثر قصف مدفعي شنته قوات الدعم السريع على حي الوادي جنوب غربي الفاشر.

وأضافت المصادر أن أصوات الانفجارات والأسلحة الثقيلة والمتوسطة تصاعدت في المحور الجنوبي الغربي للمدينة، تزامنًا مع اشتباكات ضارية بين الطرفين في المنطقة نفسها.

وردّ الجيش السوداني بقصف مدفعي مكثف طال مواقع متفرقة لقوات الدعم السريع شرقي وجنوب غربي الفاشر، فيما ردّت قوات الدعم السريع بقصف مواقع للجيش شمالي المدينة، وسط أنباء عن خسائر في صفوف الجانبين.

هجوم على قسم شرطة شمالي السودان

وفي تطور آخر، أعلنت حكومة الولاية الشمالية، شمالي السودان، مقتل شرطي وإصابة 3 آخرين في هجوم مسلح نفذه مجهولون استهدف قسم شرطة منطقة الغِدّار، التي تبعد نحو 120 كيلومترًا جنوب عاصمة الولاية دنقلا.

وبحسب بيان رسمي لحكومة الولاية، فإن المسلحين حاولوا كذلك السطو على البنك الزراعي المحلي والاستيلاء على مبالغ مالية كانت قد أُودعت في خزينة البنك قبل ساعات من الهجوم، غير أن المحاولة باءت بالفشل بفضل الإجراءات الأمنية المشددة.

وأدانت سلطات الولاية الحادثة بشدة، مؤكدةً أن التحقيقات تجري بإشراف رئاسة الشرطة، وقد تم التوصل إلى خيوط مهمة تقود إلى الجناة، مع التشديد على أن “العدالة ستأخذ مجراها”.