بن غفير يدعو لاغتيال أحمد الشرع (فيديو)

أطلق وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، دعوة صريحة ومباشرة لاغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع، في تصريحات مصورة نشرها عبر صفحته على منصة “إكس”.

وقال بن غفير “الصور المروعة من سوريا تُثبت أمرًا واحدًا: من كان جهاديًا يبقى جهاديًا إلى الأبد. من يقتل، ويحلق الشوارب، ويُذل، ويغتصب، لا ينبغي الدخول معه في علاقات تفاوض”.

وأضاف الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف “الشيء الوحيد الذي يجب فعله مع الجولاني هو تصفيته”.

واستخدم بن غفير مصطلح “رأس الأفعى” في إشارة مباشرة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، قائلاً “علينا القضاء على رأس الأفعى”.

وفي محاولة لاسترضاء أبناء الطائفة الدرزية في إسرائيل، اختتم بن غفير رسالته بالقول “أنا أحب الدروز، مواطني دولة إسرائيل، أبعث لهم بعناق دافئ”.

تأتي تصريحات بن غفير بعد ساعات قليلة من قصف مبنى وزارة الدفاع السورية عصر اليوم الأربعاء.