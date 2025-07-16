حزب الله يعلّق على العدوان الإسرائيلي ضد سوريا

أدان “حزب الله” اللبناني، الأربعاء، “العدوان الصهيوني الغاشم” الذي استهدف سوريا، واعتبره انتهاكا صارخا لسيادتها الوطنية وخرقا فاضحا للقوانين والأعراف الدولية، مؤكدا أن الهجوم الإسرائيلي يمثل “حلقة جديدة من مسلسل الاعتداءات المتواصلة” على دول المنطقة.

وقال الحزب في بيان رسمي: هذا الاعتداء يأتي ضمن مخططات العدو لاستباحة الدول وزرع الفتن والانقسامات بين أبناء الشعب الواحد.

وجدد “حزب الله” التأكيد بأن “الحوار والتفاهم بين أبناء الوطن الواحد في سوريا هو السبيل الناجع لحل المشاكل الداخلية”، داعيا أبناء الشعب السوري إلى التوحد لمواجهة “العدوان الهمجي”، ومؤكدا أن “الشعب السوري سيبقى عصيّا على كل احتلال ورافضا لأي عدوان”.

كما دعا الحزب شعوب الأمة العربية والإسلامية إلى “اليقظة من مخططات الكيان الصهيوني”، مشددا على أن “التصدي له يشكل الضمانة الوحيدة لحفظ وحدة أمتنا وكرامتها وسيادتها”.

وكانت إسرائيل قصفت محيط قصر الرئاسة ومبنى وزارة الدفاع في العاصمة السورية دمشق، ظهر الأربعاء، وأعلنت قناة الإخبارية السورية الرسمية، مقتل وإصابة عدد من الأشخاص جراء القصف.

وأفادت وكالة الأنباء السورية بشن إسرائيل غارات استهدفت محيط “أوتستراد” درعا جنوبي البلاد.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارة على بوابة الدخول إلى مجمع الأركان العامة للنظام السوري في منطقة دمشق.

وأضاف أنه يواصل ما سماها “مراقبة التطورات والأعمال ضد المواطنين الدروز في سوريا“.