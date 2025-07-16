حكمت الهجري يدعو لمواصلة القتال و”تحرير” السويداء من حكومة الشرع

أصدر شيخ عقل الطائفة الدرزية في سوريا، حكمت الهجري، بيانا دعا فيه أبناء محافظة السويداء إلى مواصلة القتال حتى “تحرير كامل تراب المحافظة” من قبضة الحكومة السورية، واصفا ذلك بأنه “واجب وطني وإنساني وأخلاقي لا تهاون فيه”.

ونفى الهجري في بيان له، اليوم الأربعاء، وجود أي تواصل مع الحكومة السورية، مؤكدا أنه “لا يوجد أي اتفاق أو تفاوض أو تفويض مع هذه العصابات المسلحة التي تُسمّي نفسها زورا حكومة”.

وخاطب الهجري الدروز بالقول “نُحيي فيكم روح البطولة والكرامة، ونُهيب بكم مواصلة التصدي للعصابات الإرهابية المسلحة الإجرامية التي أتت لتفتك بأهلنا وتبيد وجودنا”.

ووصف الهجري قوات الحكومة السورية بأنها “عصابات ارتكبت أبشع الجرائم من قتل وسرقة ونهب وحرق للبيوت والمشافي ودور العبادة دون تمييز من دين أو ضمير”.

وشدد شيخ عقل الطائفة الدرزية على “ضرورة الاستمرار في الدفاع المشروع، ومواصلة القتال حتى تحرير كامل تراب محافظة السويداء دون قيد أو شرط”، مؤكدا أن هذه المعركة تمثل “واجبا وطنيا وإنسانيا وأخلاقيا”.

دعوة لإلقاء السلاح

ودعا الهجري “من تبقى من فلول العصابات” إلى إلقاء السلاح وتسليم أنفسهم قائلا “من يسلّم سلاحه فهو في عهدتنا، لا يُهان ولا يُنكّل به، فهذا من شيمنا وأخلاقنا التي تربّينا عليها”.

واختتم بيانه بتحذير واضح لمن يحاول التفاوض مع دمشق خارج الموقف الموحّد قائلا “أي شخص أو جهة تخرج عن هذا الموقف وتتواصل أو تتفق من طرف واحد ستُعرض نفسها للمحاسبة القانونية والاجتماعية دون استثناء أو تهاون”.

وتأتي هذه التصريحات ردا على بيان ووزارة الداخلية السورية الذي أعلنت فيه منذ ساعات عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ونشر الحواجز الأمنية داخل السويداء واندماجها الكامل ضمن الدولة السورية، ومن أهم ما جاء في بنود الاتفاق في بيان الداخلية:

وقف فوري وشامل لجميع العمليات العسكرية، والتزام جميع الأطراف بوقف التصعيد العسكري أو أي شكل من أشكال الهجوم ضد القوات الأمنية وحواجزها.

تشكيل لجنة مراقبة مشتركة تضم ممثلين عن الدولة السورية ومشايخ الدروز، للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار وضمان الالتزام به.

نشر حواجز الأمن الداخلي والشرطة التابعة للدولة، في مدينة السويداء والمناطق المجاورة.

التوافق على آلية لتنظيم السلاح الثقيل، بالتعاون مع وزارتي الداخلية والدفاع بما يضمن إنهاء مظاهر السلاح خارج إطار الدولة.

تحقيق الاندماج الكامل لمحافظة السويداء ضمن الدولة السورية، والتأكيد على السيادة الكاملة للدولة على جميع أراضي المحافظة، بما يشمل استعادة كافة مؤسسات الدولة وتفعيلها على الأرض.

إعادة تفعيل جميع مؤسسات الدولة في مناطق السويداء كافة، وفقا للأنظمة والقوانين السورية.