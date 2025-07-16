شاهد: إسرائيل تعترض صاروخا أُطلق من اليمن

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن بعد تفعيل صفارات الإنذار في عدد من مناطق البلاد.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: “إثر إطلاق صفارات الإنذار قبل وقت قصير في العديد من مناطق إسرائيل، تم اعتراض صاروخ واحد أطلق من اليمن”.

وأكد المتحدث باسم الجيش أن “الإنذارات فُعلت وفقاً للسياسة المعتمدة”، مشيراً إلى أن الأجهزة المعنية تابعت الرصد والاعتراض وفق الإجراءات المعتادة.

من جانبها، أصدرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تعليمات عاجلة للسكان بالدخول إلى الملاجئ فور رصد عمليات إطلاق صواريخ، وسط حالة من التأهب الأمني في المناطق المستهدفة.

أنصار الله تتبنى العملية

بدوره، أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله في اليمن يحيى سريع، أن القوة الصاروخية التابعة للجماعة نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي من نوع “ذوالفقار”، مؤكداً أن “العملية حققت هدفها بنجاح” وأسفرت عن فرار “الملايين من الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ” وتوقف حركة المطار.

وأوضح المتحدث أن سلاح الجو المسير التابع للجماعة نفذ أيضاً ثلاث عمليات عسكرية بأربع طائرات مسيرة استهدفت منطقة النقب، ومطار اللد، وميناء أم الرشراش، مشدداً على أن هذه الهجمات حققت أهدافها بنجاح.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن استهداف مطار اللد "بن غوريون" وهدف عسكري للعدو الإسرائيلي في منطقة "النقب" واستهداف ميناء "أم الرشراش"، بصاروخ باليستي وأربع طائرات مسيرة – 16 يوليو 2025م

pic.twitter.com/gm1StNnNSJ — العميد يحيى سريع (@army21yemen) July 16, 2025

وأكد المتحدث العسكري أن أنصار الله لن تتردد في توسيع عملياتها العسكرية “رفضاً لجريمة الإبادة الجماعية المرتكبة بحق إخواننا في غزة”، مشدداً على استمرار الجماعة في منع حركة الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي.

وتشنّ جماعة أنصار الله في اليمن هجمات متكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل منذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023. كما استهدفوا أيضا في شكل متكرر حركة الملاحة البحرية في خليج عدن، وتحديدا سفنا مرتبطة بإسرائيل، ويؤكدون على ضرورة إنهاء العدوان على غزة ليتوقفوا.