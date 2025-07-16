شاهد: لحظة القصف الإسرائيلي على مقر وزارة الدفاع السورية

رصدت كاميرا الجزيرة لحظة استهداف مبنى وزارة الدفاع السورية في العاصمة دمشق، اليوم الأربعاء، في غارات جوية إسرائيلية غير مسبوقة طالت مواقع حساسة، أبرزها محيط القصر الرئاسي ومبنى رئاسة الأركان.

وأظهرت اللقطات الحصرية دوي انفجارات ضخمة وتصاعد أعمدة الدخان من مبنى الوزارة وسط العاصمة، حيث لحقت به أضرار بالغة جراء القصف المباشر.

وقالت وزارة الصحة السورية في بيان لها، إن الحصيلة الأولية للقصف الإسرائيلي بلغت قتيلا مدنيًا واحدًا، و18 مصابًا بينهم حالات حرجة، جراء القصف الذي استهدف مناطق متفرقة من دمشق.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق الاربعاء أن قواته “أغارت قبل قليل على بوابة الدخول إلى مجمع الأركان العامة التابع للنظام السوري في منطقة دمشق”، مشيرًا إلى أن العملية جاءت “ردًا على التطورات في الجنوب السوري، والتصعيد ضد الدرز”، حسب تعبيره.

وأضاف البيان أن الجيش الإسرائيلي “يعمل بتوجيهات من المستوى السياسي، ويواصل مراقبة التطورات ويبقى في حالة تأهب تام لكافة السيناريوهات”.

وجاء هذا التصعيد بعد ساعات فقط من تهديد وجهه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، توعّد فيه بمواصلة استهداف قوات النظام السوري، مؤكداً أن “تل أبيب سترفع مستوى الرد العسكري إذا لم تصل الرسالة بوضوح إلى دمشق”.