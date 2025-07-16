شاهد: مئات الدروز يعبرون الحدود السورية الإسرائيلية

شهدت الحدود الفاصلة بين إسرائيل وسوريا عبور مئات الدروز الحدود في كلا الاتجاهين، وسط حالة من الفوضى وتوتر أمني متزايد في منطقة الجولان، وذلك بالتزامن مع تصعيد عسكري إسرائيلي ضد مواقع للحكومة السورية في دمشق وجنوب البلاد.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، السماح لدروز إسرائيليين بدخول سوريا من منطقة تل الصيحات على الحدود الإسرائيلية السورية، وفقا لما أعلن عنه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في وقت سابق، أن مئات من الدروز عبروا السياج الحدودي من مجدل شمس نحو الأراضي السورية، بينما حاول دروز سوريون في المقابل دخول إسرائيل، ما استدعى تدخل قوات الاحتلال التي أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود ومنع المزيد من عمليات التسلل، دون تسجيل إصابات.

نتنياهو يدعو الدروز إلى التراجع

وفي ظل تصاعد التوترات، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نداءً إلى الدروز في إسرائيل بعدم اجتياز الحدود، محذرًا من أن الوضع في السويداء “خطير للغاية”، قائلاً “أنتم تعرضون حياتكم للخطر، قد تُقتلون أو تُخطفون، كما أنكم تعيقون جهود الجيش الإسرائيلي”.

من جهته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عن تعزيز واسع لقوات الجيش في منطقة الحدود مع سوريا، بعد تقييم للوضع الأمني المتدهور، مشيرًا إلى نقل وحدات استخبارات ميدانية ولواء المظليين من جبهات أخرى إلى منطقة الجولان.

ضربات إسرائيلية على دمشق

وتزامن التوتر الحدودي مع تصعيد عسكري إسرائيلي، حيث أعلن الجيش عن استهداف مدخل مجمع قيادة الأركان التابع للنظام السوري في دمشق، إضافة إلى تنفيذ غارات وقصف بطائرات مسيّرة على مواقع للنظام والمجموعات المسلحة الموالية له في جنوب سوريا.

وفي تهديد مباشر، حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس من أن “مرحلة الرسائل انتهت”، قائلاً “حان وقت الضربات الموجعة”، متوعدًا بـ”تصفية القوات التي هاجمت الدروز حتى انسحابها الكامل”.

كما نقلت وسائل إعلام عبرية عن رئيس الأركان الإسرائيلي تأكيده أن الجيش “لن يسمح بالمساس بالدروز في سوريا”، مشيرًا إلى استعداد المؤسسة العسكرية لأيام قتال مكثفة في الجنوب السوري.

تأتي هذه التطورات بعد اندلاع اشتباكات عنيفة في محافظة السويداء بين مسلحين دروز وآخرين من البدو على خلفية عملية خطف، قبل أن تتدخل القوات الحكومية السورية، حيث اتهمتها الفصائل الدرزية بالانحياز لصالح المجموعات الموالية للنظام، ما أدى إلى انفجار الوضع وتصعيد غير مسبوق في المنطقة.