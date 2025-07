وفاة رجل أثناء تقييده على يد الشرطة في بوسطن تثير جدلاً واسعًا وتُعيد ذكرى جورج فلويد (شاهد)

وضع سبعة ضباط شرطة بإجازة بعد وفاة رجل أثناء تقييده خارج متجر أسماك في ضاحية بمدينة بوسطن

وُضع سبعة من ضباط الشرطة في مدينة هافرهيل، إحدى ضواحي مدينة بوسطن الأمريكية، في إجازة مدفوعة الأجر بعد وفاة رجل يبلغ من العمر 43 عامًا أثناء محاولة الشرطة تقييده خارج متجر لبيع الأسماك.

وتبحث السلطات عن مقاطع فيديو وصور من العامة في إطار التحقيق في وفاة فرانسيس جيجليوتي يوم الجمعة الماضي والذي كان يسير وسط حركة المرور في الشارع، في حالة وصفتها خطيبته بأنها أزمة صحية نفسية.

ولم يكن الضباط يرتدون كاميرات مثبتة على أجسامهم أثناء الحادث. وأظهرت لقطات التقطها شهود عيان عددا من الضباط وهم يُثبتون جيجليوتي على وجهه أرضا بينما كان يصرخ، دون أن يكون واضحًا كم من الوقت بقي في هذا الوضع أو متى فقد وعيه.

WATCH: Haverhill man, identified by family as Francis Gigliotti, died Friday after becoming unresponsive during arrest by @HaverhillPolice. @EssexCountyDA says the 43-year-old was belligerent, officers acted in interest of public safety. His death remains under investigation.… pic.twitter.com/iZk1FpxKBE

— Stephen Quinn (@stephenquinntv) July 13, 2025