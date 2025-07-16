شهداء وجرحى في قصف خيام نازحين وسط وجنوب غزة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها لمواقع متفرقة في قطاع غزة خلال الساعات الأولى من صباح الأربعاء، مستهدفة خيام النازحين ومنازل المدنيين، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء، بينهم أطفال.

وأفادت شبكة مراسلي الجزيرة مباشر بأن جيش الاحتلال قصف منزلًا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، واستهدف خيمة للنازحين في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد عدد من المدنيين، بينهم ثلاثة أطفال، وإصابة آخرين.

كما استهدفت الغارات خيامًا للنازحين قرب جامعة الأقصى في خان يونس، ما أسفر عن استشهاد امرأة. ونفذ الاحتلال غارتين إضافيتين على منطقة الكتيبة في خان يونس جنوبي القطاع.

وفي الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة حلحول شمال الخليل واعتقلت عددًا من الفلسطينيين.