قصف إسرائيلي يستهدف مدينة درعا جنوبي سوريا (فيديو)

قالت وكالة الأنباء السورية، اليوم الأربعاء، إن غارات لطيران الاحتلال الإسرائيلي استهدفت محيط “أوتستراد” مدينة درعا جنوب غرب سوريا.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة استهدفت موقعا قرب بلدة جباب في محافظة درعا.

وأعلن أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تنفيذ ضربات ضد أهداف عسكرية في جنوب سوريا.

وقال في منشور على منصة “إكس”، اليوم الأربعاء، إن “طائرات سلاح الجو بتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات، أغارت على أهداف عسكرية للنظام السوري في منطقة جنوب سوريا”.

وأضاف “استهدفنا بعض الآليات المدرعة والمسلحة بالرشاشات الثقيلة والوسائل القتالية، والتي كانت تتحرك نحو منطقة السويداء جنوبي سوريا”.

وتابع “تمت مهاجمة مرابض إطلاق نار ومستودعات أسلحة وأهداف عسكرية أخرى تابعة للنظام السوري في جنوب سوريا”.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي، “بناء على توجيهات المستوى السياسي يهاجم في المنطقة، ويستعد للسيناريوهات المتنوعة”.

قصف مواقع في دمشق

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء شنت إسرائيل غارات عنيفة على مواقع رسمية في العاصمة السورية دمشق، أبرزها محيط القصر الرئاسي ومبنى وزارة الدفاع.

وقالت وزارة الصحة السورية في بيان لها، إن الحصيلة الأولية للقصف الإسرائيلي بلغت 3 قتلى، و34 مصابا، جراء القصف الذي استهدف مناطق متفرقة من دمشق.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن الأربعاء، أن قواته أغارت على “بوابة الدخول إلى مجمع الأركان العامة التابع للنظام السوري في منطقة دمشق”، مشيرا إلى أن العملية جاءت “ردا على التطورات في الجنوب السوري، والتصعيد ضد الدرز”، حسب تعبيره.