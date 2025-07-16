ما هو الموقف الأمريكي من القصف الإسرائيلي على سوريا؟

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الأربعاء إن الوضع في سوريا “معقد”، مضيفا أن هناك “سوء فهم” على ما يبدو، وعبر عن اعتقاده بأن تقدما نحو خفض التصعيد سيُحرز خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأضاف روبيو، في مؤتمر صحفي مع نظيره البحريني عبد الله بن راشد الزياني اليوم الأربعاء في واشنطن، ردا على سؤال أحد الصحفيين بشأن الضربات الإسرائيلية على سوريا، “نجري مناقشات مع الطرفين، ومع كل الأطراف المعنية، ونأمل أن نتوصل الى نتيجة”.

وأضاف “نحن قلقون للغاية بالنسبة إلى هذا الموضوع. آمل أن نتلقى أخبارا في وقت لاحق”، مؤكدا التوصل إلى “وقف لإطلاق النار” الثلاثاء لكن “تم خرقه” بعد وقت قصير.

وفي بيان مكتوب أصدره مكتبه لاحقا، قال روبيو إنه “قلق للغاية إزاء العنف في جنوب سوريا”.

وأضاف “هذا تهديد مباشر لجهود بناء سوريا سلمية ومستقرة، موضحا “كنا وما زلنا في مناقشات متكررة ومستمرة مع حكومتَي سوريا وإسرائيل حول هذه القضية”.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء شنت إسرائيل غارات جوية عنيفة على العاصمة السورية دمشق، مما أدى إلى تفجير جزء من مبنى وزارة الدفاع وإصابة مواقع قرب القصر الرئاسي، كما شنت هجمات على آليات عسكرية في محيط أتوستراد مدينة درعا جنوب سوريا.

براك يدعو لوقف إطلاق النار

ومن جانبه دعا الموفد الأمريكي توم براك جميع الأطراف إلى البدء بحوار من أجل وقف لإطلاق النار في سوريا.

وقال براك “على جميع الأطراف التراجع والدخول في حوار هادف يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار”، مضيفا “يجب محاسبة الجناة”.

يذكر أن براك سبق أن أشاد بالحكم الجديد في سوريا، وقال في مايو/أيار الماضي إن السلام ممكن بين سوريا وإسرائيل.

وفي السياق ذاته قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة تدعو سوريا إلى سحب قواتها للسماح بخفض التصعيد.

وأضافت بروس في مقابلة أجرتها معها قناة فوكس نيوز “ندعو الحكومة السورية إلى سحب قواتها للسماح لجميع الأطراف بالتوصل إلى خفض التصعيد”.

اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء

وأعلنت وزارة الداخلية السورية في بيان اليوم الأربعاء التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في مدينة السويداء جنوبي سوريا، ونشر حواجز أمنية في المدينة واندماجها الكامل ضمن الدولة السورية.

وأكد يوسف جربوع، شيخ عقل الموحدين الدروز التوصل لاتفاق مع الحكومة السورية، وأكد في بيان متلفز أن “الاتفاق مع الدولة السورية ينص على الاندماج الكامل للسويداء ضمن الدولة السورية والتأكيد على سيادة الدولة على جميع أراضي المحافظة، وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة في أنحاء السويداء وفقا الأنظمة والقوانين السورية”.

غير أن حكمت الهاجري، وهو زعيم درزي آخر، أصدر بيانا اليوم الأربعاء دعا فيه أبناء محافظة السويداء إلى مواصلة القتال حتى “تحرير كامل تراب المحافظة” من قبضة الحكومة السورية، واصفا ذلك بأنه “واجب وطني وإنساني وأخلاقي لا تهاون فيه”.

ونفى الهجري في بيانه وجود أي تواصل مع الحكومة السورية، مؤكدا أنه “لا يوجد أي اتفاق أو تفاوض أو تفويض مع هذه العصابات المسلحة التي تُسمّي نفسها زورا حكومة”.