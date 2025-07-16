مجزرة إسرائيلية بحق أطفال في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة (فيديو)

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، أن “ما يتعرض له قطاع غزة من مجازر متواصلة ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، من قصف ممنهج، واستهداف القطاع الصحي، وتجويع السكان وقطع المياه، يمثل تعميقا وحشيا لحرب الإبادة التي تُشن منذ أكثر من 21 شهرا”، ودعت إلى تحرك دولي عاجل.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر باستشهاد 10 وإصابة آخرين، جراء قصف إسرائيلي استهدف مخيم الشاطىء غربي مدينة غزة.

وأوضحت حماس في بيان أن “مجازر جيش الاحتلال الصهيوني الفاشي المتواصلة في قطاع غزة، وما أسفر عنه اليوم من ارتقاء عشرات المدنيين، خاصة في مخيم الشاطئ حيث استهدف قصف جوي تجمُّعا لأطفال أبرياء مُوقعا بينهم شهداء وجرحى، يجسد تعمُّق الحرب الإبادية المستمرة منذ قرابة عامين”.

وأضاف البيان أن “الجريمة المروعة التي ارتُكبت مساء اليوم الثلاثاء بحق المدنيين المجهدين حول النقطة الأمريكية الصهيونية المسؤولة عن التحكم بالمساعدات الإنسانية شمال رفح تؤكد مجددا وحشية الآلية الإسرائيلية وأهدافها الإجرامية، وتستدعي تحركا دوليا لوقفها ومحاسبة المسؤولين عنها”.

وأشار إلى أن القطاع الصحي في غزة يواجه خطر الانهيار بفعل الحصار الشامل والإغلاق والاستهداف المتواصل.

ودعت حماس المجتمع الدولي إلى ضرورة التدخل الفوري لكسر ما وصفته بـ”الحصار الإجرامي” عن غزة، وتوفير الوقود والمستلزمات الطبية العاجلة للمستشفيات.

كما حذرت من أن استمرار “جريمة قطع خط الكهرباء المغذي لمحطة تحلية المياه الوحيدة العاملة في القطاع” تسبَّب في كارثة إنسانية وانتشار الأمراض بشكل غير مسبوق، خاصة بين الأطفال.

وطالبت الحركة بضرورة تحرك فوري من المجتمع الدولي لوقف هذه الإجراءات التي ترتقي إلى “عمليات تطهير عرقي ممنهجة”.

ومنذ ساعات فجر اليوم الثلاثاء، استشهد 70 فلسطينيا، بينهم 5 ممن كانوا ينتظرون المساعدات، وأصيب العشرات إثر هجمات إسرائيلية متفرقة استهدفت القطاع.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر باستشهاد 3 أشخاص وإصابات جراء قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية بمنطقة طموس غربي مدينة غزة.

وتستمر إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، في شن حرب إبادة جماعية على غزة تشمل عمليات قتل وتجويع وتدمير وتهجير قسري، متجاهلة جميع النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وأسفرت هذه الحرب، بدعم أمريكي، عن أكثر من 197 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى ما يزيد على 11 ألف مفقود، ومئات الآلاف من النازحين، ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال وغيرهم.